Financiering voor innovatieve kankeronderzoeken Catharina

Beide onderzoekers zijn uiteraard zeer te spreken over de financiering van hun respectievelijke onderzoeken door het KWF. “Met deze bijdrage kunnen we onze zorg voor kankerpatiënten weer naar een volgend level brengen”, zegt prof. dr. Ignace de Hingh. “We moeten de zorg voor onze patiënten blijven verbeteren; daarom is dit geld meer dan welkom”, aldus oncologisch-gynaecoloog Dorry Boll.

Voor het onderzoek naar dunne darmkanker ontvangt oncologisch chirurg De Hingh 780.000 euro van het KWF. Samen met het Amsterdam UMC gaat hij onderzoek doen naar methoden die tot verbetering van behandeling en uitkomsten van patiënten met dunne darmkanker moeten leiden. “Er is nog maar weinig onderzoek naar gedaan en er is nauwelijks onderbouwde kennis hoe we deze patiënten kunnen behandelen. En dat is frustrerend voor patiënten en behandelaars”, aldus De Hingh.

Financiering baarmoederhalskanker onderzoek

Gynaecoloog dr. Dorry Boll werkt voor haar onderzoek samen met het Radboudumc. Dankzij de KWF financiering van 500.000 euro kan onderzoek gedaan worden dat moet leiden tot een betere inschatting van risico op lymfeklieruitzaaiingen bij baarmoederkanker. Die uitzaaiingen zijn een belangrijke voor overleving. Het met zekerheid vaststellen van uitzaaiingen kan op dit momentalleen door verwijderde lymfeklieren onder de microscoop te bekijken.

Gynaecologisch oncoloog Hanny Pijnenborg ontwikkelde binnen een Europees netwerk het zogenoemde ENDORISK model. Dat model kan de kans op lymfeklieruitzaaiingen met behulp van bloedwaarden en vier aanvullende kleuringen op tumorweefsel nauwkeurig voorspellen. Onderdeel van het onderzoeksproject is het ontwikkelen van de juiste voorbereiding om ENDORISK te gebruiken in de dagelijkse praktijk. Daarbij wordt ook gekeken naar de effectiviteit en haalbaarheid in de dagelijkse zorgpraktijk, rekening houdend met de mening en wensen van patiënten, behandelaars en de zorginfrastructuur

“Met de juiste beoordeling – en daardoor de juiste behandeling – neemt de overlevingskans sterk toe. Aangezien de meeste vrouwen geen uitzaaiingen hebben en de huidige selectie voorafgaand aan de operatie niet voldoet, is er behoefte aan een verbeterde en persoonsgerichte risico-inschatting voor lymfeklieruitzaaiingen”, vertelt Boll.