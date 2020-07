Financiering voor out-of-the-box onderzoeksideeën

De aanvragers ontvangen de financiering voor hun out-of-the-box onderzoeksidee vanuit het programma van de Nationale Wetenschapsagenda: Ideeëngenerator. De projecten uit dit programma kenmerken zich door hun innovatieve karakter en hun mogelijke impact op de maatschappij. In totaal was er 2 miljoen euro beschikbaar.

Out-of-the-box onderzoek

Prille en vernieuwende onderzoeksideeën zijn vaak spannend, stelt wetenschapsfinancierder NWO. Er is een kans dat het project niet de verwachte uitkomsten oplevert. Dit type onderzoek is vaak lastig om gefinancierd te krijgen, omdat het risico te groot wordt geschat. De Ideeëngenerator biedt deze onderzoekideeën een kans.

Met de financiering van 50.000 euro gaan de onderzoekers samen met uiteenlopende maatschappelijke partijen één jaar aan de slag om hun idee op kleine schaal verder te ontwikkelen. Dit moet snel resultaat leveren, maar kan ook leiden tot een uitgebreider onderzoeksvoorstel of de conclusie dat het idee geen kans van slagen heeft. Anders dan bij andere financieringsinstrumenten mochten voor deze subsidie ook aio’s, postdocs of onderzoekers met een tijdelijk contract zelf een aanvraag indienen

De Ideeëngenerator houdt – zoals gepland – na twee rondes op. Naast het bestaande NWA-instrument ter ondersteuning van de 25 NWA-routes is er een nieuwe call gepubliceerd met financieringsruimte per route voor drie kortlopende projecten met spannende onderzoeksonderwerpen. Deze call staat momenteel open tot 29 oktober.

Bijdrage aan kennismaatschappij

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financiert NWO sinds 2018 onderzoek in het kader van de NWA. Het doel van dit onderzoek is een positieve, structurele bijdrage aan de kennismaatschappij van morgen te leveren, door vandaag bruggen te slaan en met elkaar wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen aan te gaan.

Met de Ideeëngenerator wil de NWA onderzoek bevorderen met potentieel hoge maatschappelijk impact en ruimte bieden voor kleinschalige, spannende onderzoeksprojecten. Het programma moedigt creatieve, out-of-the-box denkers aan creatieve en innovatieve onderzoeksideeën in de praktijk te brengen die wetenschap en samenleving met elkaar verbinden.

Lees hier meer over de vier onderzoeken op het snijvlak van ICT en gezondheid, of kijk hier voor alle 40 onderzoeksideeën.