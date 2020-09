Fitbit ECG-app officieel goedgekeurd in VS en EU

De ECG-app, die onder andere in de Fitbit Sense ingebouwd is, helpt het hartritme te analyseren op tekenen van atriale fibrillatie. Met de app, in combinatie met de smartwatch, kan iedereen op een eenvoudige manier het hartritme op elk moment ter plaatse uitlezen, ook wanneer ze ongebruikelijke hartsymptomen opmerken. Een vergelijkbare functie werd eind 2018 ook geïntroduceerd in de smartwatch van Apple. Fitbit kondigde een jaar geleden de ontwikkeling van haar eigen ECG-app aan.

Goedkeuringsproces Fitbit ECG-app

Onderdeel van het goedkeuringsproces voor de ECG-app was een klinische studie warbij onderzocht werd of het Fitbit algoritme om atriale fibrillatie vanuit het normale sinusritme te detecteren nauwkeurig genoeg was voor het genereren van een ECG. Tevens werd tijdens dat onderzoek bepaald of het vermogen om een opname te maken van het elektrische ritme van het hart wat kwalitatief vergelijkbaar is met een 1-lead ECG.

“Mensen helpen hun hartgezondheid te begrijpen en te verbeteren is altijd een prioriteit geweest voor Fitbit en onze nieuwe ECG-app is ontworpen voor gebruikers die zichzelf op hun eigen moment willen testen en de meting later met hun arts willen bekijken”, aldus Eric Friedman, medeoprichter en CTO van Fitbit.

“Artsen weten vaak weinig over het dagelijks leven van hun patiënten. Ik geloof al lang in de mogelijkheid van draagbare apparaten die ons helpen om beter verbonden te blijven en om individuele gegevens te gebruiken voor het bieden van beter geïnformeerde, gepersonaliseerde zorg”, zegt Dr. Venkatesh Raman, interventiecardioloog bij MedStar Georgetown Hospital en hoofdonderzoeker voor de Amerikaanse klinische studie over Fitbit’s ECG-app.

Fitbit Sense meet hartritme en stress

Zoals reeds vermeld is de Fitbit Sense de eerste smartwatch die geschikt is voor gebruik in combinatie met de ECG-app. Gebruikers kunnen hun hartritme controleren door 30 seconden lang twee vingers op de stalen ring op het horloge te houden. De meting van het hartritme kan desgewenst met en arts gedeeld worden.

Stress is een van de factoren die hartritmestoornissen en andere hartproblemen kunnen veroorzaken of verergeren. De Fitbit Sense is de eerste smartwatch die stress kan meten. Daarvoor is het slimme horloge uitgerust met een elektrodermale activiteitssensor (EDA). Verder is de Fitbit Sense ook in staat om de zuurstof saturatie waarden (SpO2) in het bloed te meten.

Deze ontwikkelingen en nieuwe producten passen in de strategie van Fitbit om een bijdrage te leveren aan een bredere benadering van hartgezondheidsinnovatie. In 2014 introduceerde het merk al haar eerste hartslagmeting aan de pols met de zogenoemde PurePulse-technologie. Daarbij werd gebruik gemaakt van fotoplethysmografie (of PPG) om de kleine fluctuaties in het bloedvolume in de pols te volgen terwijl het hart klopt.