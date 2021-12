FMD-scannertool apothekers is klaar voor gebruik

Apotheekhoudenden kunnen de scanner bovendien zo instellen dat de CapsLock-toets geen invloed meer heeft op de scan, aldus de KNMP. Alle instellingen worden gecontroleerd in de FMD-scannertool. Na het doorlopen van de test, kan de scanner worden ingesteld door een IT-installateur. Die heeft ook toegang tot de daarvoor bestemde scanner configuratietool.

Volgens de Falsified Medicines Directive (FMD) die in 2019 van kracht werd, moeten alle Europese apotheken op een medicijn-verificatiesysteem, zoals het Nationaal Medicijnen Verificatie Systeem (NVMS), zijn aangesloten. In Nederland zijn vrijwel alle apotheken aangesloten. Doel van de EU-verordening FMD is de strijd tegen medicijnvervalsingen binnen het reguliere distributiekanaal. In Nederland lag afgelopen april het aantal alerts over mogelijke vervalste medicatie op 1,5 procent, tegen 2 procent in december 2020.

Vereenvoudiging via scannertool

De Nationale Medicijnen Verificatie Organisatie (NMVO), beheerder van het NVMS, liet afgelopen april weten dat het werkte aan de ontwikkeling van de scannertool die het configuratieproces van de scanner voor apotheekhoudenden en softwareleveranciers vereenvoudigen moet. Reden was dat het merendeel (zo’n driekwart) van de medicijnalerts in Nederland wordt veroorzaakt door problemen met de scannerconfiguratie.

De FMD scanner tool is te benaderen via fmdtools.knmp.nl. Inloggen kan met een gebruikersnaam en wachtwoord. Indien apotheekhoudenden de gebruikersnaam niet meer hebben, kunnen zij die opvragen via [email protected] Voor vragen over de FMD-scannertool of de toegang ertoe, kunnen apothekers contact opnemen met de NMVO ([email protected]).

Zekerheid over verpakking

Het NVMS-systeem geeft apotheken, ziekenhuizen en groothandels de zekerheid dat een gescande verpakking ook de juiste verpakking is die door de producent is geleverd. De verpakking wordt afgemeld voordat de medicatie aan een patiënt wordt gegeven. Alle verpakkingen van geneesmiddelen krijgen verplicht een unieke code met onder meer het landnummer, fabrikantnummer en de houdbaarheidsdatum. Farmaceutische producenten dienen de code aan te brengen op verpakkingen met een 2D-matrix zoals van standaardisatieorganisatie GS1.