FMS biedt Richtlijnendatabase voortaan als app aan

Met meer dan drie miljoen bezoeken per jaar is het gebruik van de Richtlijnendatabase de laatste jaren exponentieel gegroeid, stelt KNO-arts en Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem. “‘Richtlijnen zijn de basis van ons dagelijks medisch handelen en om ze optimaal te kunnen gebruiken, moeten ze makkelijk en snel toegankelijk zijn. We nodigen iedereen van harte uit om de app te downloaden. Laat ons vooral ook weten wat je ervan vindt. Zo kunnen we de app blijven doorontwikkelen.”

App biedt altijd, overal toegang

“Ons vak is dynamisch en ik ben veel onderweg, dus als ik iets wil opzoeken tijdens de poli of de visite dan doe ik dat graag op mijn telefoon”, stelt kinderchirurg Roel Bakx. Hij was nauw betrokken bij de ontwikkeling van de app. “Ik miste regelmatig een richtlijnen-app op mijn telefoon en hoorde dat signaal ook van collega’s. Nu kunnen we altijd en overal even de laatste updates van een richtlijn checken.”

De app is ontwikkeld door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten en biedt gepersonaliseerde informatie. Bakx zegt hierover: “Je kunt richtlijnen volgen, snel aanbevelingen opzoeken en met een persoonlijk account ontvang je notificaties bij updates van richtlijnen die voor jou interessant zijn. Dat vind ik persoonlijk echt een enorme vooruitgang en goede aanvullende service.”

De Richtlijnendatabase-app moet medisch-specialisten snel en laagdrempelig toegang bieden tot richtlijnen en aanbevelingen in hun vakgebied.

Alle medisch specialisten in Nederland die aangesloten zijn bij een wetenschappelijke vereniging, krijgen in de periode van 4-12 november een login via de e-mail waarmee zij hun persoonlijke gebruikersaccount kunnen activeren. Wie geen lid is van een wetenschappelijke vereniging, kan zelf een account aanmaken op www.richtlijnendatabase.nl bij ‘Login’.

Hier is meer informatie te vinden over de Richtlijnendatabase-app.