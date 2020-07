FocusCura overgenomen door aanbieder toegangssystemen

FocusCura verzelfstandigde in januari 2019 zijn activiteiten die eerder waren gebundeld onder de merknaam Luscii. Dit bedrijf wordt geleid door Daan Dohmen, oprichter en voormalig CEO van FocusCura. FocusCura maakte in 2018 bekend dat het de diensten cVitals en cContact (onder meer voor zorg op afstand) ging doorontwikkelen en hernoemen tot Luscii. Het bedrijf heeft in Nederland een sterke positie opgebouwd. In ongeveer de helft van de ziekenhuizen worden toepassingen van Luscii al ingezet.

FocusCura gekocht voor toegangssysteem

De ASSA ABLOY Groep ontstond in 1994 door de fusie van twee marktleiders op het gebied van sloten en beveiligingssystemen: ASSA uit Zweden en ABLOY uit Finland. Sindsdien heeft ASSA ABLOY zich ontwikkeld en is het aanbod uitgebreid met automatische toegangssystemen, waaronder voor ouderen. In 2006 is de divisie Entrance Systems opgericht. FocusCura levert toegangssystemen voor senioren onder de naam cKey.

“Ik ben erg verheugd om FocusCura te verwelkomen binnen ASSA ABLOY Global Solutions in de Business Area Senior Care”, stelt Pontus Björnsson, Head of Senior Care, ASSA ABLOY Global Solutions en CEO van Phoniro in een persbericht over de overname. “We delen echt de passie voor innovaties en digitale oplossingen die een essentieel verschil maken in de ouderenzorg. Het sterke aanbod van complementaire oplossingen en de gecombineerde expertise zal ten goede komen aan bestaande en nieuwe klanten van beide bedrijven in al onze markten.”

Senioren langer onafhankelijk

FocusCura levert oplossingen die bedoeld zijn om mensen langer onafhankelijk te laten blijven en de controle te behouden. Met tienduizenden zorgalarmeringsaansluitingen, geïnstalleerde toegangsoplossingen en slimme medicatie dispensers, maken inmiddels zo’n 100.000 ouderen gebruik van de innovaties. FocusCura heeft een IoT-platform ontwikkeld en in combinatie met technologiediensten stelt dit zorgorganisaties in staat zich te concentreren op zorg.

Phoniro is een IT-bedrijf dat zich richt op het bieden van digitale oplossingen voor ouderen. 2018 maakt het bedrijf deel uit van ASSA ABLOY en de business area Senior Care in Global Solutions. Het biedt met Phoniro Care is ons geïntegreerde cloudplatform voor alle oplossingen en bevat modules voor digitaal sleutelbeheer, tijdregistratie, alarming en bezoeken op afstand. Onze oplossingen worden gebruikt door meer dan 200 zorgorganisaties die meer dan 150.000 klanten bedienen in Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland, het VK, de VS en Nederland.