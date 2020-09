Fonkelzorg huisartsenpraktijken stappen over op HiX

De samenwerking, in één geïntegreerd en gedeeld huisartsendossier, levert de twee praktijken, Antonius in Den Bosch en Huisartsen Uden, nog andere voordelen op. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij absentie van medewerkers van de huisartsenpraktijken en het vergroten van de pool van artsen voor het goedkeuren van recepten. Ook kunnen in het nieuwe HIS consulten nu efficiënter en gestructureerder vastgelegd worden. Daarvoor zijn binnen HiX ook alle NHG-standaarden en formulieren geïntegreerd.

Gegevens die in HiX vastgelegd worden, kunnen hergebruikt worden als dat nodig is. Daardoor behoren dubbele registraties tot het verleden en kunnen indicatoren vrijwel moeiteloos worden aangeleverd. HiX is bovendien zo ontworpen dat artsen gelijktijdig een consult kunnen registreren en belangrijke patiëntgegevens inzien.

Bij Fonkelzorg gaf met name de efficiëntie van HiX de doorslag. “Zoals het automatisch invullen van teksten, een innovatieve consultregistratie, intelligente ordering, de geïntegreerde financiële administratie en de mogelijkheden op het gebied van mobility. Wij verwachten dat die mobility snel naar de huisartsensector komt, bijvoorbeeld ter ondersteuning van de visites. Daarnaast is de gehele user interface van HiX is erg volwassen en sterk doorontwikkeld. Daar gaan wij ongetwijfeld van profiteren”, vertelt Robert Hazenveld van Fonkelzorg.

Huisartsenpraktijken moderniseren

De initiatiefnemers van Fonkelzorg, Robert Hazenveld en zijn vrouw en huisarts Sylvana Hazenveld, willen met de implementatie van HiX de huisartsenpraktijk moderniseren en uitbreiden. “Wij hebben de ambitie om het huisartsennetwerk uit te breiden en alle aangesloten praktijken te ontzorgen op het gebied van backoffice. Hiervoor gingen wij op zoek naar een HIS dat toekomstbestendig is, innoveert en de efficiëntie van onze praktijken verhoogt. Door Antonius en Huisartsen Uden op een gestructureerde manier in te richten, hebben we straks een blauwdruk voor de volgende praktijken die aansluiten”, aldus Robert Hazenveld.

“Met een aantal praktijken onder één vlag kunnen we schaalvoordeel realiseren, de backoffice centraal uitvoeren met de nieuwste technieken en voldoen aan de laatste normen. Ook kunnen we recruitment van personeel professioneel aanpakken, capaciteitsproblemen oplossen door een bredere pool van zorgverleners en ondersteunend personeel en best practices delen tussen de praktijken. Maar het allerbelangrijkste: de huisarts kan zich weer richten op de patiëntenzorg. Daar hoort een innovatief ICT-systeem bij”, zo voegt Hazenveld daar aan toe.