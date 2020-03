Formule 1-teams helpen in de strijd tegen COVID-19

Deze week hebben marketeers van de FOM hierover gesproken met de Formule 1-teams. De komende weken zijn de fabrieken van de teams gesloten vanwege het coronavirus. Tot en met de Grand Prix van Monaco (24 mei) zijn alle races afgelast of uitgesteld en besloten is ook om de verplichte zomerstop sluiting naar voren te halen. Kortom, de teams kunnen voorlopig niet aan de ontwikkeling van de racebolides werken.

Medische ventilatoren

Vier teams, te weten Red Bull, Mercedes, McLaren en Williams, stellen daarom de capaciteit van hun fabrieken, medewerkers en de expertise op het gebied van technologie en engineering nu ter beschikking in de strijd tegen het coronavirus.

Eén van de gebieden waar de F1-teams een bijdrage aan kunnen en gaan leveren, is de productie van medische ventilatoren. Die worden ingezet bij de beademing van ernstig zieke corona-patiënten. Luchtstromen, in het kader van aerodynamica, is een van de gebieden waar de F1-teams over bijzonder veel expertise beschikken.

Ook op het gebied van de ontwikkeling van medische toepassingen is de F1 geen onbekende. De teams werken al jaren aan medische tools die de gezondheid van coureurs real-time monitoren. Een voorbeeld daarvan zijn de biometrische handschoenen die sinds kort zelfs verplicht zijn.

Formule 1 vs COVID-19

De vier teams onderzoeken inmiddels hoe hun bijdrage vorm moet krijgen. De teams beschikken in hun fabrieken, behalve over de nodige (medische) expertise, over zeer geavanceerde fabricagemogelijkheden. Die kunnen wellicht gebruikt worden voor de productie van medische ventilatoren. Geschat wordt dat alleen in de UK al zo’n 20.000 extra ventilatoren nodig zijn om de corona-crisis het hoofd te kunnen bieden.

Een woordvoerder van de F1 zei tegenover de BBC dat momenteel over de vorm van de samenwerking gesprekken gevoerd worden met relevante belanghebbende. “Te zijner tijd zullen we hierover meer details bekendmaken”, aldus de woordvoerder. De overige teams is verzocht om stand-by te blijven voor het geval dat extra ondersteuning en/of ontwikkelkracht nodig is.

Een van de vier teams die direct besloten mee te strijden tegen COVID-19, McLaren, verklaarde enkele dagen geleden dat het teamlid dat besmet was met het coronavirus geen ziekteverschijnselen meer heeft. De zeven overige geteste McLaren medewerkers bleken niet besmet te zijn.