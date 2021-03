Franciscus Gasthuis neemt hybride OK in gebruik

Medio vorig jaar werd in het Franciscus Gasthuis & Vlietland gestart met de bouw van een nieuwe hypermoderne hybride operatiekamer, als aanbouw bij het bestaande operatiecomplex van het ziekenhuis. De werkzaamheden zijn onlangs voltooid en inmiddels is de hybride OK in gebruik genomen. Het grote voordeel van een hybride OK is het feit dat in één ruimte twee verschillende ingrepen gelijktijdig uitgevoerd kunnen worden.