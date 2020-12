Frans van Houten: inzetten op groeigebieden, leven lang leren

Nederland moet kijken naar de nieuwe groeikansen en groeigebieden om een welvarende toekomst mogelijk te maken, aldus Van Houten: “Je moet op tijd je koers verleggen, zodat we over vijf of tien jaar weer nieuwe sterktes hebben en daar een exportland in zijn. Waar verdient Nederland nu zijn brood mee? En waarmee in de toekomst?”

Betere en duurzame zorg

Philips heeft op dezelfde wijze de afgelopen negen jaar de koers verlegd, zo vertelde de CEO vorig jaar in een interview met ICT&health: van elektronicaconcern tot health technology-aanbieder. De veranderingen bij Philips konden volgens Van Houten dienen als voorbeeld voor zorgorganisaties om te komen tot betere en duurzame zorg.

Voor zo’n zorgtransitie vindt hij het onder meer noodzakelijk dat de uitkomsten van behandelingen voorop komen te staan. Van Houten bepleit dan ook een meer integrale benadering van zorg, waarbij zorgaanbod, financiering en beleid beter op elkaar afgestemd zijn.

Belangrijkste groeigebieden

De Nederlandse positie in de top van meest innovatieve landen ter wereld is volgens Van Houten niet vanzelfsprekend. “De belangrijkste groeisectoren van de wereld zijn onder meer tech, semiconductoren, software en streaming media. Waar zijn onze grote bedrijven in die gebieden? Als je daar helemaal niet op inzet, dan word je relatief gesproken steeds kleiner.”

Volgens de Philips-CEO is er nu nog tijd om meer op deze groeigebieden in te zetten. Dat betekent ook inzetten op grootschalige omscholing van mensen voor werk in groeisectoren waar personeelstekorten gaan ontstaan. Van Houten wijst erop dat er door verdergaande automatisering en nieuwe technologie zoals AI tot wel 700.000 banen in de productie en administratieve sector kunnen verdwijnen. Een deel van deze mensen moet omgeschoold worden om tekorten van tienduizenden tot honderdduizenden functies in te vullen op te gaan vangen die zullen ontstaan bij toepassingen zoals eerdergenoemde kunstmatige intelligentie.

Uitbreiding capaciteit gezondheidszorg

Verder pleit Van Houten voor een uitbreiding van de capaciteit in de gezondheidszorg. “We weten dat economisch gezien een investering in gezondheidszorg leidt tot economische activiteit. Waarom moeten we nu in een lockdown? Omdat er niet voldoende capaciteit is in de gezondheidszorg. Je kunt ook zeggen: we investeren in meer gezondheidszorg want dan kunnen we allemaal economisch actief zijn.” In ICT&health 6 (10 december) verschijnt een artikel over het Transferpunt Zorg & Welzijn, dat momenteel omscholing faciliteert van door de lockdown getroffen sectoren naar werk in zorg en welzijn.

Voortbordurend op de omscholing waar Van Houten aan refereerde, voorspelt de Philips-CEO dat steeds meer mensen een leven lang zullen leren. “Ik heb gepleit voor meer investeringen in onderwijs en een leven lang leren, omdat mensen die hun baan verliezen op hun dertigste of veertigste eigenlijk een nieuwe kans moeten krijgen om naar school te gaan. Dan moet een tweede opleiding niet duur zijn, maar goedkoop.”