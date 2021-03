Fundusfoto voor snellere oogcontrole diabetespatiënten

Diabetespatiënten die naar het CWZ doorverwezen worden voor een oogcontrole, komen niet meer bij de oogarts terecht, maar gaan naar het klinisch-chemisch laboratorium. Daar wordt de fundusfoto gemaakt die daarna door een optometrist beoordeeld wordt.

“Als twee achtereenvolgende foto’s goed zijn, hoeft de patiënt pas na drie jaar terug te komen voor een volgende foto, bij minimale afwijkingen jaarlijks. Alleen bij grotere afwijkingen volgt een verwijzing naar de oogarts”, vertelt internist Johan Meinardi.

Snellere oogcontrole

Bij de traditionele oogcontrole werd de pupil verwijderd met behulp van oogdruppels. Dat zorgde voor enkele uren wazig zicht waardoor de patiënt niet zelf naar huis kon rijden en dus afhankelijk waren van anderen. Dat verwijderen van de pupillen is bij een fundusfoto doorgaans niet meer nodig. Bijkomend voordeel is dat het maken van de foto een stuk sneller gaat dan het ‘ouderwetse’ oogonderzoek. Dat scheelt al gauw drie kwartier.

Die tijdswinst betekent dat er op de poli van de oogkliniek jaarlijks 700 tot 750 polikliniekplaatsen vrijkomen. “Dat is bijzonder welkom bij ons specialisme, dat een lange toegangstijd heeft net als in andere ziekenhuizen. We hebben immers ontzettend veel oudere, chronische patiënten die regelmatige controles en behandelingen nodig hebben. Bij ernstige afwijkingen of spoed kunnen de diabetespatiënten uiteraard snel bij ons terecht”, aldus oogarts Suze Valen.

Fundusfoto onderzoek in CWZ

In de regio van het CWZ werd de oogcontrole van diabetespatiënten die onder behandeling van een huisarts zijn al langere tijd door middel van een fundusfoto uitgevoerd. Oogarts Suze Valen vond deze nieuwe methode ook passen bij de diabetespatiënten die in het CWZ komen.

“Deze screening valt binnen onze tak van sport. Op meerdere fronten vormt het laboratorium een belangrijke schakel binnen de ketenzorg voor diabetespatiënten. Met ons oproepsysteem organiseren wij de periodieke fundus- en laboratoriumcontroles om patiënten en huisartsen te ontlasten. We doen ruim 1.300 fundusonderzoeken per jaar. Het onderzoek gebeurt niet alleen in het hoofdgebouw, maar ook in CWZ Druten”, licht Suze toe.