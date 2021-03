FysioZelfCheck-app helpt bij herstel na COVID-19

Met deze app kunnen herstellende COVID-19 patiënten die nog altijd last hebben van lichte lichamelijke klachten aan bijvoorbeeld rug, nek of schouders met hulp van fysiotherapeuten zelf aan hun verdere herstel werken. FysioZelfCheck is ontwikkeld door fysiotherapeuten. Let wel, het de app is geen onderdeel van e-health oplossingen die sinds enkele maanden steeds meer ingezet worden voor het thuis verder herstellen van COVID-19 patiënten na een ziekenhuisopname. FysioZelfCheck is bedoeld voor het stadium daarna, wanneer de hierboven genoemde (lichte) klachten aanhouden.

FysioZelfCheck-app

Voordat de app gebruikt kan worden moet eerst een vragenlijst ingevuld worden. Die is van belang voor het bepalen welke informatie, tips en oefeningen het best passen bij de klachten van de gebruiker. Daarna kan de patiënt met de app, adviezen en oefeningen aan de slag. Hiervoor zijn ook verschillende instructiefilmpjes en vlogs van fysiotherapeuten beschikbaar.

Binnen de app geven fysiotherapeuten diverse fitness-, adem- en hoestoefeningen. Een longarts vertelt over het herstel na corona en een logopedist adviseert over slikken en ademen. Daarnaast biedt de app ook voedingsadviezen van een diëtist en van een psycholoog krijgen de gebruikers suggesties om het dagelijks leven weer op te pakken.

Wanneer uit de ingevulde vragenlijst blijkt dat een gebruiker zwaardere zorg nodig heeft, dan volgt het advies om een afspraak te maken bij een fysiotherapeut of huisarts.

Herstel na COVID-19

De FysioZelfCheck-app maakt, samen met FysioFitApp deel uit van ‘Herstel na COVID’, een multidisciplinaire aanpak voor het omgaan met het herstellen na COVID-19. Voor de ontwikkeling van die aanpak is de kennis van ict-zaken gecombineerd met een netwerk met (medisch)specialisten.

Op de speciaal voor Herstel na COVID ontwikkelde website zijn de oefeningen en informatie uit beide applicaties samengebracht. De website is opgebouwd en ingericht volgens de richtlijn vanuit het WHO (World Health Organisation). Sinds 1 januari 2021 wordt de FysioZelfCheck aangeboden aan alle klanten van Menzis en Anderzorg, die een aanvullende verzekering met fysiotherapie hebben.