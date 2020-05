Game-app ‘Grow It!’ steunt jongeren tijdens coronacrisis

Terwijl deze week (11 mei) basisscholen weer opengegaan zijn, zullen studenten en scholieren van het middelbaar en voortgezet onderwijs nog zoveel mogelijk thuis moeten blijven. Tijd om zich op een game-app te storten is er, naast het thuis studeren, voldoende. Contacten met vrienden en familie dienen bij voorkeur nog tot een minimum beperkt te worden. Dat, in combinatie met de anderhalve meter regel zorgt ervoor dat veel sport- en hobbyclubs ook nog gesloten zijn.

App geeft inzicht en biedt hulp

Kortom, de huidige situatie brengt voor deze jongeren veel onzekerheid met zich mee. Over de (financiële) gevolgen van de coronacrisis op de toekomst bijvoorbeeld. Om nog maar te zwijgen over de spanningen die hierdoor (kunnen) ontstaan in de thuissituatie. Dit alles maakt jongeren extra kwetsbaar voor stress, sociale isolatie, eenzaamheid, angst en somberheid.

De ‘Grow It!’ game-app is gemaakt om inzicht te krijgen in de emoties van jongeren en hen te helpen met deze crisissituatie om te gaan. De app is ontwikkeld onder leiding van prof. dr. Manon Hillegers, afdelingshoofd Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie in het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis, in samenwerking met Loes Keijsers van de Tilburg University.

“Het is voor jongeren nu een heel lastige tijd. De normale structuur ontbreekt. Niet iedereen heeft thuis een laptop om schoolwerk op te doen. En juist contact met leeftijdgenoten is voor jongeren heel belangrijk. Dat kan nu niet. Ook kennen we allemaal de berichten in de media over jongeren die helemaal buiten beeld zijn geraakt. De Grow It! app kan hen ondersteuning bieden”, zegt Manon Hillegers.

Eerste coronacrisis game-app

‘Grow It!’ is zeker niet de eerste app die ontwikkeld en ingezet wordt om psychische problemen bij jongeren te herkennen en hulp te bieden. De G-Moji app uit de koker van het innovatieplatform Garage 2020 werd een jaar geleden gelanceerd en maakt gebruik van techniek die is ontwikkeld door het Amerikaanse Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Voor zover bekend is het wel de eerste Nederlandse coronacrisis game-app die bedoeld is om jongeren te steunen bij gevoelens van angst, somberheid, eenzaamheid en stress. De app kan gratis gedownload en gebruikt worden. Tijdens de installatie kiest de gebruiker een nickname van een dier. Vervolgens wordt hij of zij ingedeeld in een team.

Vijf maal per dag, op willekeurige momenten, verschijnt een vragenlijst die ingevuld moet worden. Daarin wordt gevraagd naar slaap, beweging, emoties, sociaal gedrag, eenzaamheid en stress. Zo werkt de app ook als een soort dagboek. Daarnaast wordt elke dag een opdracht, of challenge, voorgelegd die de jongeren moeten stimuleren tot het delen van gevoelens of ontplooien van activiteiten. Die opdrachten kunnen uiteenlopen van het bakken van iets lekkers voor de buren tot het bespreken van leuke kanten met vriend(in)en.

De initiatiefnemers van de ‘Grow It!’ game-app streven ernaar om op korte termijn 1.000 deelnemers te werven. In eerste instantie wordt de app samen met het voortgezet onderwijs ingezet in de regio Rotterdam Rijnmond, voor scholieren en studenten tussen de 12 en 25 jaar. In principe kan iedereen meedoen. De app is beschikbaar voor Android (Google Play) en Apple (App Store).