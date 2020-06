Gamen op recept voor Amerikaanse kinderen met ADHD

De FDA beschrijft in haar goedkeuring dat EndeavorRX “het eerste op games gebaseerde digitale therapeutische apparaat om de aandachtsfunctie bij kinderen met ADHD te verbeteren”. Dit betekent dus dat de kans bestaat dat sommige kinderen met ADHD binnenkort op doktersrecept elke dag een paar uur moeten gamen.

Er zijn meer voorbeelden van zogenoemde serious games die een bijdrage kunnen leveren aan het herstel of de ondersteuning van patiënten. Maar het is de eerste keer dat een dergelijke game officieel als ‘medicijn’ betiteld mag worden.

Gamen op recept

In het spel sturen spelers een vliegend voertuig, een soort hoverboard, door hindernisbanen. Onderweg kunnen ze verschillende gevaren, zoals vuurkorven of onderwatermijnen, tegenkomen die ze moeten vermijden. Intussen moeten ze ook bepaalde missies voltooien.

De maker van de game, Akili Interactive, heeft ook een aanbevolen ‘dosering’ voor de game bepaald. Kinderen met ADHD die de game op recept voorgeschreven krijgen moeten bij voorkeur vier weken lang, vijf dagen per week, tussen de 25 en 30 minuten per dag spelen.

Binnen die tijdspanne moeten ze iedere dag ernaar streven om vijf missies te voltooien. De game is zo ontwikkeld dat na het voltooien van de vijf missies de game pas weer de volgende dag gespeeld kan worden.

Neurowetenschappers als gamebouwers

EndeaavorRX is ontwikkeld door programmeurs van Akili in samenwerking met een team van neurowetenschappers. Bij de ontwikkeling van de game is de nadruk gelegd op het verbeteren van de concentratie en aandachtfunctie van kinderen die aan ADHD lijden. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van algoritmen die binnen het spel realtime aangepast kunnen worden om de moeilijkheidsgraad te verhogen of verlagen. Op die manier kan de behandeling per patiënt gepersonaliseerd worden.

“De in het spel geprogrammeerde behandeling is wetenschappelijk ontworpen om de aandacht van een kind tijdens de behandeling uit te dagen, waarbij aandacht en aandacht voor meerdere taken tegelijk nodig zijn”, aldus Akili Interactive.

Effectiviteit nog niet bewezen

De goedkeuring van de game als ‘medicijn’ was een proces dat meer dan zeven jaar geduurd heeft. Daarbij werd ook gekeken naar de werking. Onder andere door 600 kinderen te volgen die de game en andere therapieën kregen. De conclusie of de game ook echt werkt kon nog niet bevestigd worden, zo claimt de Verge.

De ADHD game kan nog niet iedereen worden gedownload vanuit de App Store. Om de Endeavor ADHD – zoals de game in de stores genoemd wordt – te kunnen spelen is ook een doktersrecept nodig om de game te activeren.