Geboortezorg Ikazia gestart met PDMS voor neonatologie

Binnen het PDMS voor neonatologie van HiX wordt de zorg voor pasgeborenen door kinderartsen en verpleegkundigen vastgelegd volgens het principe ‘eenmalige registratie en meervoudig gebruik’. Daarbij komt dat het systeem ook voorziet in de automatische overdracht en registratie van monitor- en infuuspompdata. Het handmatig overtypen van deze gegevens, dat behalve dat het extra tijd kost ook foutgevoelig is, is daarmee verleden tijd.

Tijdens de implementatie van het PDMS had het Ikazia wel te kampen enkele extra uitdagingen vanwege de coronacrisis. “Doordat we het project digitaal moesten doen vanwege de corona maatregelen, was het even aftasten. Je zit natuurlijk liever met elkaar om tafel om bepaalde vraagstukken te bespreken. Uiteindelijk zijn we er goed in geslaagd, met name omdat alle neuzen dezelfde kant op stonden. We hebben goede scholing gehad en denken snel vertrouwd te zijn met de nieuwe werkwijze”. vertelt projectleider Anita Nelemans.

Digitale registratie neonatologie

Het nieuwe digitale registratiesysteem voor neonatologie biedt kinderartsen en verpleegkundigen meer voordelen dan op andere afdelingen. “Doordat we als artsen en verpleegkundigen veel acties uitvoerden waar het EPD niet direct beschikbaar bij hadden, schreven we soms aantekeningen op papier om ze later in te voeren. Nu we de verslaglegging direct in het PDMS kunnen doen, hoeft dat niet meer. Dat komt ook de veiligheid van registraties ten goede. Dit is echt een mooie verbetering”, vertelt kinderarts Paul den Butter.

De kinderarts verwacht dat de waarnemingen die door de verpleging geregistreerd worden, vooral op het gebied van voeding, ontlasting en vochtbalans, in het nieuwe systeem overzichtelijker en completer zullen zijn. Dat is een van de voordelen waar hij als arts veel aan heeft. “Door automatisering van opdrachten zal aan de medische kant, denk ik, de opname en de visite overzichtelijker en efficiënter worden”, aldus Butter.

PDMS voor verpleegkundigen

Het PDMS voor neonatologie biedt ook de verpleegkundigen meer overzicht. “Wij werken vanuit één standaard grafiek, waarin we een goed overzicht hebben van metingen en voeding. Vanuit die grafiek kunnen we direct en eenvoudig de voeding, metingen en uitscheiding registreren. Heel fijn! Ook kunnen wij de registraties van de artsen – en zij die van ons – beter inzien. Doordat informatie meer gebundeld wordt, krijgen we allemaal meer overzicht”, vertelt verpleegkundige Manouk de Leeuw.

Die automatisering verlaagt ook voor de verpleegkundigen de registratielast. En dat zal de verpleegkundigen meer tijdswinst opleveren. Tijd die ze kunnen besteden aan de daadwerkelijke zorg. “Neem alleen al het feit dat we de monitordata en infuuspompdata niet meer handmatig hoeven in te voeren. We klikken nu één keer en alles staat automatisch in het systeem. Dat scheelt enorm”, aldus de Leeuw.