Gebruik CoronaMelder onder jongeren stijgt

De toename van het gebruik van CoronaMelder onder jongeren is een positieve ontwikkeling, zo stelt mede ontwikkelaar van de app Hidde Schultze. Hij doelt daarmee op de aanstaande heropening van de middelbare scholen en de opmars van de besmettelijkere ‘Britse variant’ van het coronavirus.

“We weten niet precies waarom jongeren in de eerste maanden na de lancering van CoronaMelder de app minder vaak downloadden dan volwassenen. Een mogelijke verklaring is dat het coronavirus in eerste instantie met name als een gevaar voor ouderen werd gezien. Hierdoor voelden jongeren zich in het begin wellicht minder aangesproken”, aldus Dr. ir. Nynke van der Laan, betrokken bij het onderzoek van de Tilburg University.

Coronabesmettingen sneller opsporen

Inmiddels hebben al meer dan 115.000 mensen in CoronaMelder gemeld dat zij besmet waren met het virus. Zeven op de tien mensen die via CoronaMelder een melding kregen dat ze in contact geweest waren met een besmet persoon kwamen dankzij de app eerder in beeld bij het bron- en contactonderzoek.

“Door CoronaMelder vinden we meer én sneller besmette mensen. We hebben de app zo gemaakt dat die niet weet wie je bent en waar je bent. De app stuurt je een melding als je langere tijd dicht bij iemand in de buurt bent geweest, die later het coronavirus blijkt te hebben. Als je een melding hebt ontvangen, lees je in de app welke maatregelen je kan nemen en wanneer je je kan laten testen”, aldus Hidde Schultze.

Van de mensen die zich naar aanleiding van een melding van CoronaMelder lieten testen, ondanks het feit dat ze geen klachten hadden, bleek toch besmet te zijn met het coronavirus. Sinds het moment dat iedereen die via CoronaMelder een melding krijg zich kan laten testen, 1 december j.l., zijn ruim 6.200 besmettingen vastgesteld.

CoronaMelder installeren

De meeste jongeren zijn doorgaans tech-savvy genoeg om een app, en dus ook CoronaMelder, te downloaden en installeren. CoronaMelder is beschikbaar voor zowel Android als iOS (Apple) in de respectievelijke app stores van beide systemen.

Wie onverhoopt toch moeite heeft met de installatie, kan telefonische hulp inschakelen via de DigiHulplijn op 0800-1508. Die is elke werkdag bereikbaar van 9:00 tot 17:00 uur. Ervaren vrijwilligers helpen met alle plezier en geduld bij het installeren van de app.