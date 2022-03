Gebruikers PGO tevreden, keuze vaak via zorgverlener

Dat zijn enkele conclusies uit een onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland onder gebruikers van PGO’s. Dit zijn apps of websites waarin mensen een kopie van hun medische gegevens verzamelen. Vaak kunnen zij ook gegevens aan een PGO toevoegen die zij zelf meten, zoals bloeddruk of hoeveel ze bewegen.

De Patiëntenfederatie is één van de initiatiefnemers achter MedMij, een afsprakenstelsel dat gegevensuitwisseling tussen medische dossiers van zorgaanbieders en PGO’s op veilige wijze moet standaardiseren. Momenteel kunnen vrijwel alle huisartsen al gegevens uitwisselen met PGO’s, later dit jaar moeten ziekenhuizen volgen.

Meerderheid geeft PGO voldoende

Bijna 60 procent van de gebruikers geeft hun PGO een voldoende of een ruime voldoende, blijkt uit het onderzoek. Gebruikers die de PGO al verder hebben verkend geven aan dat er veel mogelijk is met de PGO. Een aanzienlijke minderheid (9 procent) van de gebruikers is zeer ontevreden.

De meeste gebruikers vinden hun PGO (heel) gemakkelijk in het gebruik (44 procent). Iets meer dan een op de vijf vindt de PGO moeilijk in gebruik (22 procent).

Qua leeftijd van de respondenten was er sprake van een brede spreiding, met als grootste groepen 35-45 jaar en 55-65 jaar. De gebruikers waren met ruim 80 procent hbo-wo wel aanzienlijk hoger opgeleid dan gemiddeld.

Keuze op basis advies zorgverlener

Opvallend is dat bijna de helft van de gebruikers een keuze heeft gemaakt op advies van hun zorgverlener. Een op de vijf gebruikers heeft de PGO zelf gevonden of met de hulp van een vriend of familielid.

“Ik beschouw deze resultaten in grote lijnen als positief”, zegt Dianda Veldman, directeur-bestuurder van de Patiëntenfederatie. “De cijfers over het gebruiksgemak geven aan dat we op de goede weg zijn, al kan het nog beter.”

Veldman stelt uit te kijken naar het moment dat meer zorgverleners, zoals de ziekenhuizen, met de PGO’s kunnen verbinden. “Het verzamelen van je medische gegevens is immers een van de belangrijkste redenen voor het ontwikkelen van de PGO’s. We blijven er hard aan werken om de grote belofte van de PGO’s werkelijkheid te laten worden.”