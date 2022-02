Gebruikers positief over visueel medicatieoverzicht

In de praktijk blijkt dat de gebruiksinstructies zoals die op het etiket van voorgeschreven medicatie vermeld staat, niet altijd even goed begrepen worden. Dat kan dan weer leiden tot verkeerd gebruik van de medicatie. Het medicatieoverzicht van Mijn Geneesmiddel in Beeld is speciaal ontwikkeld om patiënten met behulp van plaatjes en foto’s te informeren over het gebruik van voorgeschreven medicatie. Een variant of aanvulling op online medicatieoverzichten zoals die al op veel plaatsen beschikbaar zijn.

MijnGiB medicatieoverzicht

Het medicatieoverzicht van MijnGiB bestaat uit een gepersonaliseerd overzicht van alle voorgeschreven medicatie. Die wordt aangevuld met visuele informatie over onder andere innamemomenten, de indicatie en waarschuwingen bij gebruik.

De service wordt inmiddels al door bijna 500 apotheken aangeboden. Met het onderzoek wilde Nivel de meerwaarde van MijnGiB in kaart brengen. Daarvoor werd onder andere gezocht naar antwoorden op vragen als ‘Wat vinden mensen van het nieuwe overzicht?’ en ‘Begrijpen zij de instructie inderdaad beter?’ Voor het onderzoek werden twee medicijnen geselecteerd: omeprazol, met een relatief simpele instructie, en levodopa/carbidopa dat een complexe instructie heeft. De deelnemers aan het onderzoek werden vervolgens opgedeeld in een groep die alleen het etiket met daarop de gebruiksinstructie kreeg en een tweede groep die de instructie van MijnGiB ontving.

Complex medicatiegebruik

De deelnemers die meededen aan het experiment reageerden over het algemeen positief op MijnGiB. Ongeveer driekwart van hen vond het overwegend duidelijk. Drie op de vijf deelnemers vonden de informatie ook betrouwbaar. Als aanvulling op het experiment werden ook enkele geneesmiddelengebruikers en mantelzorgers geïnterviewd. Ook zij bevestigden de positieve geluiden.

Van de deelnemers gaf echter ook meer dan de helft aan dat zij MijnGiB niet echt nodig hadden. Dat betrof met name mensen die al lange tijd bekend zijn met hun medicatie en waarvan de medicatie niet of nauwelijks verandert. Het onderzoek concludeert dan ook dat MijnGiB van Teva met name een uitkomst kan zijn voor mensen met complex medicijngebruik of die van medicijnen wisselen. Daarnaast kan het mantelzorgers een beter overzicht geven.

Uit vervolgonderzoek moet blijken of MijnGiB inderdaad een positief effect kan hebben op het juist gebruik van de medicatie. Daarnaast zou vervolgonderzoek helderheid kunnen geven over welk type patiënt het meeste baat zal hebben bij het gebruik van de extra ondersteunende instructie, aldus het Nivel.