Gecontroleerde MedMij livegang bij ‘Onco in Balans’

Bij eerdere gecontroleerde livegangen van het MedMij afsprakenstelsel werden gegevens uitgewisseld tussen apotheken en patiënten en huisartsen en patiënten. De gecontroleerde livegang binnen het ‘Onco in Balans’ netwerk betreft voor het eerst gegevensuitwisseling tussen zorgverleners binnen een zorgnetwerk en patiënten. Verwacht wordt dat de gecontroleerde livegang nog dit jaar van start zal gaan.

Gecontroleerde livegang Onco in Balans

De patiënten die geselecteerd zijn voor deelname aan de gecontroleerde MedMij livegang binnen het ‘Onco in Balans’ netwerk kunnen straks bij de aangesloten zorgverleners gegevens verzamelen en delen. Daarbij gaat het om vragenlijsten voor oncologie-patiënten die revalideren bij de zorgverleners van het regionaal oncologienetwerk.

De looptijd van de gecontroleerde livegang is drie maanden. Eventuele inzichten en verbeteringen die tijdens deze periode worden verkregen zullen meegenomen worden in de doorontwikkeling van MedMij voor volgende livegangen. Een ander doel van deze gecontroleerde livegang is inzicht te krijgen op de gebruikservaringen van patiënten en zorgverleners. Resultaten en inzichten die gebruikt zullen worden om andere partijen te helpen bij de uitrol en implementaties van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s).

Bij de aanstaande gecontroleerde livegang zal, ook voor het eerst, een therapeutisch centrum betrokken zijn. De Berekuyl in Hierden maakt namelijk deel uit van het oncologienetwerk. De Berekuyl is via netwerkorganisatie FleGel ook onderdeel van het samenwerkingsverband GezondVeluwe tussen o.a. het regionaal ziekenhuis, huisartsen, thuiszorginstanties, apothekers en gemeenten. Vanuit deze coalitie is (na-)zorg voor oncologiepatiënten als speerpunt aangewezen.

14 aanvragen voor MedMij in 2020

In mei van dit jaar deed MedMij een eerste oproep aan zorgaanbieders om zich aan te melden voor nieuwe gecontroleerde livegangen van PROVES en MedMij in 2020. In juli bleek dat 14 zorgaanbieders zich daarvoor aangemeld hebben. Potentiële deelnemers voor nieuwe gecontroleerde livegangen die met name gezocht werden, waren coalities van zorgaanbieders; PGO-leveranciers en leveranciers in de rol van Dienstverlener Zorgaanbieder (DVZA).

Tussen eind vorig jaar en september van dit kaar zijn in totaal al vier gecontroleerde livegangen uitgevoerd. In Asten, Utrecht en Zoetermeer waren dit livegangen waarbij een geselecteerde groep patiënten medicatiegegevens uitwisselde met deelnemende apotheken.

De gecontroleerde livegang in Nijmegen die in september aangekondigd werd betrof het opvragen van huisartsgegevens. Daarbij was het bovendien de eerste keer dat deelnemende patiënten hun gezondheidsgegevens van twee verschillende zorgaanbieders (huisarts en apotheek) kunnen verzamelen in een PGO.