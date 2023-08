Geld voor innovatief onderzoek hart en hersenen

Een Dekkerbeurs van de Hartstichting wordt jaarlijks toegekend en geeft jonge hart-en vaatwetenschappers de kans zich verder te ontwikkelen en hun eigen onderzoekslijn op te zetten en uit te bouwen. Dit jaar zijn twee beurzen voor innovatief onderzoek toegekend aan twee Erasmus MC-onderzoekers.

Kirby Lattwein vertelt dat bacteriën in de bloedbaan in het hart of op de hartkleppen kunnen terechtkomen en daar mogelijk ontstekingen veroorzaken. Voor mensen die al hartproblemen hebben kan zo’n infectie levensbedreigend zijn. Langdurige behandelingen met antibiotica is niet altijd afdoende en de medicijnen kunnen de bacteriën niet goed doden. Dat is zeker het geval als er een beschermlaag om de bacteriën heen zit. Bacteriën met zo’n beschermlaag zijn ook lastig operatief te verwijderen. Na behandeling kunnen infecties daarom ook terugkeren.

Gasbelletjes

In het onderzoek van Lattwein wil ze de minuscule gasbelletjes en medicijnen met ultrageluid activeren door ze te laten trillen. De trillende gasbelletjes kunnen door de beschermlaag van de bacteriën dringen en de bacteriën direct doden. De komende jaren gaat ze de werking van deze gel onderzoeken. Het is de bedoeling dat chirurgen deze gel uiteindelijk tijdens hartoperaties kunnen toepassen. Zo worden bacteriën gedood en infecties of nieuwe infecties voorkomen.

Innovatief onderzoek

Veel mensen krijgen een beroerte of dementie doordat de kleine hersenpannen ziek worden. Over hoe je deze ziektes vaststelt of wat het verloop ervan is, is nog onvoldoende bekent. Daarom wil technisch geneeskundige dr. Eline Vinke met haar onderzoek de diagnose van ziekte aan de kleine hersenvaten verbeteren en het verloop van de ziekte kunnen voorspellen.

Ellen Vinke legt uit dat het onbekend is welke schade aan de hersenen voor welke klachten zorgt. “Bepaalde schade op een MRI-scan kan bij de ene persoon wel gepaard gaan met klachten en bij de andere niet. Daarnaast is het nog niet mogelijk om te voorspellen hoe ziekte aan de kleine hersenvaten verloopt. Dit maakt het ook moeilijk om te onderzoeken welke behandelingen of leefstijlveranderingen erger kunnen voorkomen.”

Uiteindelijk wil Vinke kunnen voorspellen welke mensen bijvoorbeeld binnen twee jaar een beroerte of dementie kunnen krijgen door zieke kleine hersenvaten.

Beurzen en prijzen

In Nederland worden vaker beurzen en prijzen toegekend om zo vernieuwende ideeën en onderzoeken te stimuleren. In januari 2023 werden meerdere innovatieve UMCG´ers in het zonnetje gezet. Uit vijftig inzendingen koos een jury vier prijswinnaars uit rond de thema’s Zorg, Onderzoek, Onderwijs & Opleiden en Duurzaamheid. De prijswinnaars ontvangen ieder 50.000 euro om hun innovatie te realiseren. Alle vier de winnende projecten worden bij de uitvoering ondersteund door het Innovatiecentrum van het UMCG.