Gelders Rivierenland zet e-health toepassingen Philips in

De zorggroep stelt dat het met de toepassingen van Philips mensen meer inzicht wil geven in hun gezondheid, de behandeling en status van hun chronische aandoening. Ook moeten de e-health oplossingen mensen in staat stellen om online met hun behandelaars te communiceren. De doelgroepen zijn patiënten met COPD, hartfalen, atrium fibrilleren, diabetes, astma en kwetsbare ouderen. Daarnaast maakt de technologie het mogelijk om zorgverleners multidisciplinair te laten samenwerken rondom een patiënt zoals in regionale zorgnetwerken.

E-health basis digitalisering zorg

“De innovatieve e-health oplossingen van Philips ondersteunen onze zorgverleners bij de coördinatie van chronische zorgprogramma’s en het contact met patiënten”, zegt Marcel Knijnenburg, voorzitter bij Zorggroep Gelders Rivierenland. “We hebben in het selectietraject gekozen voor technologie die een stevige basis legt voor de digitalisering van de zorg en maakt ons klaar voor toekomstige ontwikkelingen.”

Knijnenburg geeft aan dat Gelders Rivierenland als zorgnetwerk behoefte heeft aan moderne technologie om de zorg voor patiënten goed te organiseren en continu te verbeteren door middel van data. “De samenwerking met Philips en het innovatieve vermogen en de focus die we zien op het gebied van gezondheidstechnologie, juist ook in de eerstelijnszorg, geeft ons ook vertrouwen dat we klaar zijn voor de toekomst en oplossingen kiezen die privacy en veiligheid van patiënten waarborgen.”

Coördinatie, contact, ondersteuning

De zorggroep gaat Philips Coordinate en Philips Engage inzetten voor de coördinatie van chronische zorgprogramma’s en contact met patiënten. Daarnaast bieden de oplossingen ondersteuning bij het declaratieproces. De verwachting is dat de implementatie van de e-health oplossingen voor het chronische zorg programma over zes maanden voltooid zullen zijn.

Door de toenemende vergrijzingen groeit het aantal patiënten met chronische aandoeningen zoals COPD, hartfalen en diabetes. De rol van de huisartsen is zeer belangrijk voor de zorg van deze kwetsbare patiënten ook om verslechtering te voorkomen. Digitale oplossingen moeten helpen zorgverleners om met elkaar en de patiënten samen te werken, en de zorg van de patiënt te coördineren, data-gedreven en gepersonaliseerde zorg verlenen en de zorg blijven verbeteren voor patiënten en zorgverleners.

Samenwerking met SAZ

Eerder dit jaar sloot samenwerkingsverband SAZ (Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen) ook een vijfjarige overeenkomst met Philips voor connected care. De strategische samenwerking betreft monitoring, observatie en zelfmanagement van patiënten binnen én buiten het ziekenhuis. De regionale ziekenhuizen binnen de SAZ willen de instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten verbeteren en zo kwaliteits- en efficiëntieverbeteringen realiseren.