Gelderse Vallei gestart met digitale voedingslijst

Verpleegkundigen en zorgassistenten registreren dagelijks wat deze patiënten hebben gegeten. Met behulp van de digitale voedingslijst verloopt het registreren beter en efficiënter. Daarnaast is de registratie objectiever en vindt deze vaker plaats. Zo wordt voor elke maaltijd bijgehouden of de patiënt de hele, een halve of een kwart van de maaltijd opgegeten heeft. Dit stelt zorgverleners in staat om voedingsadviezen nog beter af te stemmen op de behoeften van de patiënt.

“We zien een duidelijke meerwaarde in de dagelijkse zorg voor patiënten. De digitale voedingslijst is een onderdeel van het maaltijd servicesysteem At Your Request van Sodexo, waardoor de maaltijd automatisch in de lijst staat. Naast de geleverde maaltijden en tussendoortjes die besteld zijn, kunnen we ook de meegebrachte maaltijden vanuit thuis of de sondevoeding registreren”, vertelt diëtist Henrike Heerink.

Voeding afstemmen met digitale voedingslijst

Dankzij de nauwkeurige en automatische registratie en verwerking ontstaat er een volledig beeld van de werkelijk gegeten hoeveelheid voedsel en de hoeveelheid in calorieën en grammen eiwit. Zorgverleners kunnen de behandeling daar vervolgens beter op afstemmen. “We zien ook dat verpleegkundigen nu gedurende de dag beter kunnen zien hoe het met de eiwitinname van de patiënt staat. Ze schatten dan in of de patiënt nog wat extra moet bestellen. Dat is echt maatwerk”, aldus Heerink.

“De inname van voeding en dus ook voedingsstoffen wordt nu heel duidelijk weergegeven. Het systeem berekent namelijk automatisch de voedingswaarden, zoals eiwitinname, en telt dit gedurende de dag op. Hierdoor kan ik de werkelijke inname goed vergelijken met de dagelijkse behoefte”, zo licht Deborah Borgmeyer, verpleegkundige van de afdeling ouderengeneeskunde.

Direct starten en reageren

Indien een verpleegkundige op basis van de geregistreerde voedselinname constateert dat een patiënt bijvoorbeeld de dagelijks benodigde eiwitinname nog niet gehaald heeft, dan kan de verpleegkundige direct actie ondernemen. “Dan bespreek ik dat met de zorgassistent. Die kan dan voor de patiënt een extra bakje kwark bestellen”, aldus Deborah.

Een ander voordeel van het gebruik van de digitale voedingslijst is de mogelijkheid om direct te kunnen starten met de registratie van de voedingsinname wanneer een verpleegkundige dat nodig acht.