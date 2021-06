Gelre start met chemo- en immunotherapie in de wijk

Patiënten die behandeld worden voor kanker brengen nu nog veel tijd door in het ziekenhuis omdat die behandelingen alleen daar gegeven worden. Veel patiënten moeten daarvoor maandenlang vaak meerdere keren per week, en soms zelfs meerdere keren op een dag, naar het ziekenhuis reizen. De behandelingen worden straks gegeven in de thuiszorg locaties van Vérian in Apeldoorn, Beekpark en Sensire in Zutphen en De Lunette Vischpoort).

Chemo- en immunotherapie dichtbij huis

Eind juni kunnen patiënten die bij het Gelre onder behandeling zijn voor een chemo- of immunotherapie, en in de buurt van een van de wijklocaties van Vérian of Sensoren wonen, straks ook daar behandeld worden. Het dichter bij zijn eigen vertrouwde omgeving behandelen biedt de patiënt meer comfort en bespaart hem of haar veel reistijd en geregel.

Bij de start van een behandeling zal de eerste kuur nog wel in het ziekenhuis gegeven worden. Wanneer blijkt dat er geen complicaties of ernstige bijwerkingen optreden, dan kan de behandeling vanaf de tweede kuur op de wijklocaties van de twee thuiszorgorganisaties voortgezet worden. De chemo- en immunotherapie behandeling wordt altijd uitgevoerd door een gespecialiseerd verpleegkundige van Vérian of Sensire.

De medicatie die in aanmerking komt voor toedienen buiten het ziekenhuis betreft altijd middelen die veilig buiten het ziekenhuis toegediend kunnen worden. Dit zijn bepaalde soorten chemotherapie en immunotherapie. De bereiding van deze middelen vindt plaats vanuit de ziekenhuisapotheek van Gelre ziekenhuizen en wordt met een geconditioneerd transport naar de wijklocatie gebracht.

Juiste zorg op de juiste plek

De samenwerking tussen Gelre ziekenhuizen, te thuiszorgorganisaties en zorgverzekeraars, is een volgende stap in het plan om steeds meer behandelingen naar huis of dichtbij huis te verplaatsen. Vérian, Sensire en Gelre ziekenhuizen werken hier samen aan met financiering en begeleiding van zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

“Niet alleen voor de patiënten is dit een mooie ontwikkeling, ook voor onze collega’s betekent dit een verdieping van het vak. Deze samenwerking tussen thuiszorg en het ziekenhuis heeft inhoudelijk meerwaarde, omdat professionals wederzijds van elkaar leren”, vertelt Leonie Semmekrot, gespecialiseerde verpleegkundige bij Sensire.

Enkele weken geleden startte bij het Rijnstate ziekenhuis een speciaal mobiel oncologie team voor het thuis behandelen van patiënten het middel pembrolizumab – voor mensen met longkanker en blaaskanker – en zoledroninezuur – om botproblemen bij kanker te voorkomen – toegediend krijgen.