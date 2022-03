Gelre Ziekenhuizen gestart met Virtual Fracture Care

Met de Virtual Fracture Care methode wordt de patiënt via de bijbehorende app begeleid bij het herstel van de breuk of letsel. Naast uitgebreide informatie over de kneuzing of botbreuk informeert de app ook over het te verwachten herstel, benodigde oefeningen en verdere instructies. De standaard procedure voor botbreuken en kneuzingen was dat deze patiënten voor nacontrole altijd terug moesten komen naar het ziekenhuis.

Virtual Fracture Care

Gelre Ziekenhuizen heeft de Virtual Fracture Care (VFC) behandelmethode en app op 1 maart geïntroduceerd voor het herstel van een eenvoudige breuk, spaarverwonding of verstuiking. Dit soort letsel herstelt doorgaans goed en zonder complicaties. Patiënten die op de Spoedeisende Hulp in Apeldoorn en Zutphen aan een dergelijk letsel geholpen zijn kunnen dankzij de VFC methode thuis verder herstellen.

Bij deze eenvoudige breuken wordt geen gips meer gebruikt, maar een drukverband of een brace. Die kunnen vervolgens, als het herstelproces dat toelaat, door de patiënt zelf verwijderd worden. Daarvoor ontvangt de patiënt via de Virtual Fracture Care app de benodigde uitgebreide informatie over zaken als, het specifieke letsel, wat het normale hersteltraject is. en wat het behandelplan inhoudt. Daarnaast staan in de app ook filmpjes met oefeningen om te werken aan het herstel.

Breuklijn

Uiteraard kunnen patiënten, als dat nodig is, tijdens het herstelproces ook altijd nog contact opnemen met het ziekenhuis. Daarvoor is de zogenoemde Breuklijn opgezet. Een telefoonnummer waar patiënten terecht kunnen wanneer ze vragen hebben of als de pijnklachten toenemen. De Breuklijn wordt bemand door de gipsverbandmeesters. Die staan rechtstreeks in contact met een traumachirurg of een orthopedisch chirurg.

Patiënten voor wie het niet mogelijk is om een app te gebruiken, kunnen nog steeds naar de polikliniek of Gipskamer komen voor controle. Dat geldt ook voor patiënten waarbij het letsel niet of onvoldoende herstelt of de klachten toenemen.

Bij Gelre wordt het Virtual Fracture Care traject breed gedragen door de Spoedeisende Hulp, Traumachirurgie, Orthopedie en de gipsverbandmeesters. Inmiddels heeft de nieuwe behandelmethode, oorspronkelijk ontwikkeld door het OLVG, al bij meer dan tien Nederlandse ziekenhuizen zijn intrede gemaakt.