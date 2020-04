Gemeente Den Haag introduceert de Corona Thuisleefwijzer

De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben tot gevolg dat oudere en kwetsbare personen het dringende advies krijgen om thuis te blijven. Bezoek van familie en vrienden wordt afgeraden en voor mantelzorgers en zorgprofessionals is het bezoeken van deze doelgroep ook een stuk ingewikkelder geworden. De Corona Thuisleefwijzer voorziet in informatie en advies-op-maat.

Behoefte aan informatie en hulp

Net in deze coronacrisistijd kampen veel Hagenaars met hulpvragen, zorgen en behoefte aan een goed gesprek. De samenwerking tussen de gemeente en Thuisleefgids is mede tot stand gekomen naar aanleiding van die behoefte en hulpvragen.

Dit heeft binnen drie weken geleid tot de ontwikkeling van een digitale tool om Hagenaars te helpen om deze moeilijke tijd gezond en veilig door te komen. Zorg op afstand, digitale zorg is daarmee in een versnelling gekomen.

De Corona Thuisleefwijzer

De tool voorziet de gebruikers van informatie en advies-op-maat. Dat is meteen ook het belangrijkste doel van de tool. Door de grote hoeveelheid beschikbare technologische zorghulpmiddelen en oplossingen zien sommigen door de bomen het bos niet meer.

De Corona Thuisleefwijzer adviseert aan de hand van vragen met betrekking tot de thuissituatie over technologische zorgoplossingen die bij die specifieke thuissituatie passen. Hiermee faciliteert de gemeente Den Haag haar kwetsbare inwoners bij de zoektocht naar informatie en het zoekproces naar zorgtechnologie.

Wegwijs in technologische zorgoplossingen

Zo helpt de gemeente kwetsbare Hagenaars om informatie te vinden die juist nu van belang is en faciliteert zij het zoekproces naar zorgtechnologie. Thuisleefgids adviseert over de hulpmiddelen en maakt het makkelijk deze zelf aan te schaffen om deze tijd gezond, veilig en zo plezierig mogelijk door te komen.