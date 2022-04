Genus Care wint JAIN-Challenge voor ondersteuning mensen met dementie

De missie van JAIN is om alles te gaan automatiseren wat geautomatiseerd kan worden om mensen met dementie te ondersteunen bij het behouden van autonomie, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. Om dit te realiseren, faciliteert JAIN wetenschappelijke onderzoeksinstituten en ontwikkelaars volledig bij het aanbieden van betaalbare producten voor de wereldwijd 50 miljoen mensen met dementie.

Beste product

In nauwe samenwerking met INTERDEM, Alzheimer Nederland en Alzheimer Europe organiseerde JAIN in maart van dit jaar de World JAIN Challenge (WJC). Het evenement was gericht op mensen met geheugenproblemen of dementie, mantelzorgers, zorgprofessionals en andere betrokkenen. Een onafhankelijke jury bepaalde wat het beste technische prototype of meest volwaardige product voor de doelgroep was.

Het Genus Home Care System bestaat uit een slimme fotolijst die sensortechnologie combineert met een touchscreen, ingebouwd in een moderne design behuizing die in elk huis past en de Genus Care app. Genus stelt generaties te verbinden middels het actief delen van foto’s en de mogelijkheid om eenvoudig videogesprekken te voeren.

De sensoren geven inzicht in het dagritme en de leefomgeving, wat zowel de oudere gebruiker met dementie als de mantelzorger gemoedsrust geeft. Verder bevat Genus een contactknop die het voor gebruikers mogelijk maakt om zelf contact te zoeken met hun naasten. Op termijn komen volgens Genus aanvullende functies beschikbaar, zoals medicijngebruik-herinneringen en sociale groepsoproepen, het gebruik van Genus als dé oplossing voor sociale zorg thuis verder verbeteren.

Ontwikkeling dementie

Met de vergrijzing van de Nederlandse bevolking neemt het aantal mensen met dementie in Nederland toe. Alzheimer is met een aandeel van 70 procent de meest voorkomende vorm van de aandoening. Volgens Alzheimer Nederland zal het aantal mensen met dementie in Nederland groeien van 290.000 nu naar ruim 620.000 in 2050.

Deze ontwikkeling maakt de aandoening een steeds belangrijker onderzoeksveld. Zo werden afgelopen maart nog twee onderzoeksprojecten op het gebied van AI gehonoreerd binnen de KIC-call ‘Leven met dementie. Samenwerkende onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties gaan binnen de projecten in de vorm van consortia onderzoek doen. Het doel: 25 procent verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met dementie.