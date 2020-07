Gesprek met arts veilig opnemen en terugluisteren met Doc2Me

Natuurlijk zijn er nu ook al patiënten die, in overleg, besluiten om belangrijke gesprekken met hun huisarts of een specialist in het ziekenhuis op te nemen. Die opnames staan doorgaans echter alleen op een smartphone of ander opnameapparaat van de patiënt zelf. Artsen hebben daar geen toegang toe en het risico dat, bij verlies of diefstal, de smartphone met medische gesprekken in de handen van derden vallen moet zeker ook niet onderschat worden. Doc2Me is in dat opzicht een stuk veiliger. Enkele jaren geleden stelde de KNMG al eens een aantal richtlijnen op voor het opnemen van artgesprekken.

Gesprekken opnemen en streamen

Met een oplossing als Doc2Me worden de privacy en veiligheid van de medische gegevens gewaarborgd. De gespreksopname wordt namelijk gestart vanuit het patiëntdossier en ook alleen daar opgeslagen. Het Doc2Me opnameapparaat slaat zelf geen gegevens op. Terugluisteren van het gesprek kan middels een online audio-streaming functie. De arts doet dat via HiX en de patiënt kan de audio-stream terugluisteren via het aan HiX gekoppelde patiëntenportaal.

Het idee voor Doc2Me kreeg de bedenker, Patrick van der Schaaf, nadat hij in zijn eigen omgeving had gezien dat een vriendin besloot de gesprekken die zij met een arts hadden op te nemen. In de praktijk blijkt namelijk dat patiënten, met name bij impactvolle gesprekken, veelal min of meer blokkeren waardoor ze de informatie die de arts hen verteld niet of nauwelijks onthouden.

“Een vriendin had vaak langdurige gesprekken met artsen. Haar man ging altijd mee, nam delen van het gesprek op en schreef mee. Zo hadden ze vier oren en ogen om te begrijpen wat de dokters zeiden”, aldus van der Schaaf. Kort daarna kwam hij bij een arts die een briefje de deur van zijn spreekkamer geplakt had waarop stond “Het opnemen van mijn consult is prima, maar laat het me s.v.p. vooraf even weten.” Dat was het moment waarop van der Schaaf aan een oplossing voor beide partijen begon te werken, met Doc2Me als uiteindelijke resultaat.

Enthousiaste reacties Doc2Me

Uit de eerste reacties van artsen en patiënten blijkt dat zij de meerwaarde van het opnemen van gesprekken die veilig, en voor beide partijen toegankelijk, in het patiëntdossier opgeslagen worden, inzien.

“Vooral oncologen en hematologen zijn erg enthousiast. Zij hebben vaak impactvolle gesprekken waar veel van de boodschap verloren gaat, waardoor een volgend consult vaak weer van voor af aan begint. Maar ik spreek ook orthopedisch chirurgen die complexe rugoperaties uitleggen aan hun patiënten. Patiënten komen na zo’n gesprek thuis en krijgen de vraag wat de dokter heeft gezegd. Zij kunnen dat moeilijk navertellen. Via Doc2Me kunnen ze het gesprek samen met hun naasten terugluisteren”, zo licht van der Schaaf toe.

Uitrol en doorontwikkeling

Momenteel wordt Doc2Me uitgerold naar ziekenhuizen. Daarna wil van der Schaaf het systeem ook bij huisartsen gaan aanbieden. “Ook in de eerstelijnszorg snijdt het mes aan twee kanten. Huisartsen hebben veel aandachtgesprekken. Door die op te nemen en terug te kunnen luisteren, bezoeken patiënten minder vaak hun huisarts, waardoor die meer tijd en ruimte heeft voor andere zorg.”

Aan de doorontwikkeling van Doc2Me wordt ook al gedacht en gewerkt. Zoals de optie om de gesprekken uit te schrijven, zodat de registratielast van artsen vermindert en versies van het systeem die op andere plekken vaar belangrijke gesprekken tussen een arts en patiënt plaatsvinden. “De volgende stap is dat er een mobiele versie en een bedside-versie komt van Doc2Me, want ook aan het bed en op andere plekken in en buiten de zorginstelling vinden veel gesprekken plaats. Het einddoel is dat Doc2Me zo intelligent is, dat er op basis van kernwoorden in HiX al bepaalde informatie kan worden geregistreerd.