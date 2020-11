Gesprekshulp bij kanker app gelanceerd

Met de ‘Gesprekshulp bij kanker’ app kunnen patiënten de afspraak bij de arts voorbereiden, bijvoorbeeld door het aanmaken van een vragenlijst. Daarnaast is het ook mogelijke om, uiteraard alleen wanneer de arts daarmee akkoord gaat, het gesprek op te nemen en op een later moment weer terug te luisteren. De opnames worden omwille van de privacy alleen op de telefoon van de gebruiker opgeslagen.

Onderzoek heeft aangetoond dat patiënten tijdens een gesprek met een arts 40 tot 80 procent van alle informatie die tot ze komt, weer vergeet. Daarbij komt ook nog eens dat bijna de helft van de informatie die ze wél onthouden niet klopt omdat zij het zich verkeerd herinneren.

Gesprekshulp met voorbeeldvragen

In de ‘Gesprekshulp bij kanker’ app staan diverse voorbeeldvragen die patiënten helpen bij het voorbereiden van een gesprek met de arts, bijvoorbeeld om tijdens de afspraak aan de orde te stellen. Patiënten kunnen in de app ook hun eigen vragen toevoegen. De voorbeeldvragen zijn onder andere opgesteld en geselecteerd in samenwerking met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en de Borstkankervereniging Nederland (BVN).

Wanneer een patiënt goed voorbereid op een afspraak verschijnt en alle informatie die de arts aanlevert ook onthoudt, dan heeft dat ook voordelen voor de zorgprofessionals. Een goed geïnformeerde patiënt zal actiever aan de gesprekken deelnemen en meer weloverwogen belangrijke beslissingen nemen, bijvoorbeeld over de behandeling.

“Ik raad mijn patiënten altijd aan het gesprek goed voor te bereiden. Ik merk dat mensen het fijn vinden dat ze het gesprek mogen opnemen. Bij een tweede afspraak zijn ze ook echt beter geïnformeerd omdat ze het eerste gesprek nog eens hebben kunnen terugluisteren. Ze kunnen dan beter meepraten over hun behandeling. Het is echt een win-winsituatie”, aldus verpleegkundig specialist van Muilekom.

De ‘Gesprekshulp bij kanker’ app is beschikbaar voor zowel Android (Google Play Store) al iOS (Apple App Store) smartphones.