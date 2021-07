GGD schort gebruik corona blaastest op

Relatief vroeg na het begin van de coronapandemie werd al onderzocht of het analyseren van de adem met behulp van een zogenoemde e-nose een rol kon spelen bij de controle op een coronabesmetting. Een aantal onderzoeken concludeerden al snel dat met de corona blaastest door middel van een e-nose, of SpiroNose, goede resultaten behaald werden als het ging om het uitsluiten van een coronabesmetting.

Corona blaastest onbetrouwbaar

Op basis van die resultaten besloot de GGD begin dit jaar de corona blaastest landelijk te gaan inzetten, als eerste in de regio Amsterdam. Kort daarna doken de eerste twijfels op over de betrouwbaarheid van de blaastests. Relatief veel mensen die met de SpiroNose negatief getest waren op corona bleken na het doen van een PCR-test toch besmet te zijn.

Nader onderzoek wees echter uit dat die problemen niet veroorzaakt werden door het testapparaat zelf, de SpiroNose, maar door onjuist gebruik van het apparaat door medewerkers van de GGD. Die ‘gebruikersfouten’ werden aangepakt en de corona blaastest in ere hersteld. Tot eind vorige week dus. De uitslagen van de corona blaastest blijven, zo blijkt nu, te onbetrouwbaar om het gebruik van deze test te kunnen voortzetten.

Op dit moment bekijkt de GGD nog wel óf, en zo ja hoe, de blaastest nog kan worden ingezet. In de tussentijd blijven de in totaal 1800 SpiroNose testapparaten ongebruikt op de plank liggen. “De voorbereidingen om de SpiroNose als testmethode in te zetten gaan door. Op basis van de gegevens die in deze voorbereidingsfase zijn verzameld, wordt uiteindelijk een advies opgesteld en aangeboden aan het ministerie van Volksgezondheid”, aldus een woordvoerder van de GGD.

Werking e-nose eerder wel bewezen

De e-nose bestaat al enkele jaren en wordt, met succes, toegepast bij het ontdekken van, bijvoorbeeld, darm– en slokdarmkanker. Tijdens de coronacrisis is onderzocht of de e-nose ook ingezet kan worden bij het detecteren van een coronabesmetting.

Intensief onderzoek toonde eerder dus aan dat de e-nose met grote zekerheid kan vaststellen dat iemand niet besmet is met het coronavirus. Uit tests die uitgevoerd werden door de GGD Amsterdam bleek dat driekwart van de geteste personen niet in quarantaine hoefden en ook geen tweede, PCR, test nodig was. Deze resultaten staan nu dus op losse schroeven.