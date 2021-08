Goede ervaringen met mobiele draadloze CTG in Venlo

De mobiele, draadloze CTG apparaten bieden zwangere vrouwen nog een belangrijk voordeel. Ze zijn waterdicht waardoor ze tijdens het douchen of in bad gewoon meegenomen kunnen worden. Uit ervaringen is gebleken dat douchen tijdens en tussen de weeën door een pijnstillende werking heeft. Daardoor hebben deze vrouwen minder behoefte aan pijnstillers.

Draadloze CTG biedt veel voordelen

Een ander voordeel van de mobiele, draadloze CTG is dat deze tot het allerlaatste moment voor de bevalling aangesloten kunnen blijven. Dit betekent dat de patiënten ook na een ruggenprik of tot vlak voor een keizersnede bewaakt kunnen worden. Bovendien is het mogelijk om de meetgegevens van het apparaat op afstand te monitoren.

“Voorheen mochten moeders die aangesloten waren aan een CTG feitelijk wel uit bed, maar konden ze door alle draden eigenlijk geen kant op. Sinds kort hebben we in het Geboortecentrum vijf draadloze CTG’s. Voor de moeder zelf is het heel fijn dat ze nu vrij kan bewegen. Ook kan ze tussendoor naar het toilet of zelfs douchen of in bad, want het apparaat is waterbestendig”, vertelt gynaecoloog Anika Dam van het VieCuri. “Ik merk dat vrouwen beter ontspannen omdat ze meer mogelijkheden hebben om te bewegen tijdens de bevalling. Dan kan de ontsluiting sneller gaan”, voegt verloskundige Lizzie Tania Caballero Vega daar aan toe.

De voordelen van het draadloze CTG-aparaat werden ook door de 27-jarige Cynthia Lutgens uit Venlo bemerkt die eind mei in het VieCuri Geboortecentrum van haar tweede kindje beviel. “Je kan ermee douchen en naar de wc. Omdat je nergens aan verbonden bent, hoef je nergens naar te kijken, dat is heel fijn. Door het apparaat werd niet alleen mijn kindje in de gaten gehouden, maar ook mijn weeën en harde buik.”