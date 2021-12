Goede ervaringen thuismonitoring COVID-19 bij Meander

Dankzij thuismonitoring kunnen COVID-19 patiënten gemiddeld zeven dagen eerder naar huis. Dat zorgt ervoor dat het Meander ziekenhuis bedden eerder vrij heeft kunnen, en kan, maken voor andere patiënten. Patiënten die anders naar een ander ziekenhuis gestuurd hadden moeten worden. Daarnaast heeft het thuis monitoren van herstellende COVID-19 patiënten ook een positieve invloed op de drukte in het ziekenhuis en het verplegend personeel. Daarnaast is het voor de patiënten zelf een voordeel dat ze in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen herstellen.

De voordelen van thuismonitoring bij COVID-19 zijn de afgelopen maanden door steeds meer ziekenhuizen bevestigd, al verschilt het aantal dagen dat patiënten hierdoor eerder naar huis kunnen wel per zorginstelling. Gemiddeld ligt dat tussen de drie en zes dagen.

Thuismonitoring via Covid Thuis

Voordat een COVID-19 patiënt in aanmerking kan komen voor thuismonitoring, eventueel met ondersteuning van zuurstof, moet hij of zij uiteraard stabiel genoeg zijn. Voor patiënten is een opname op de cohortafdeling psychisch zwaar, onder andere doordat ze maar weinig contact met andere mensen hebben. Dankzij het Covid Thuis programma kunnen bepaalde groepen patiënten eerder naar huis om op een veilige manier in de eigen omgeving verder te herstellen.

Voor de monitoring van de patiënten die thuis herstellen wordt gebruik gemaakt van de Luscii-app. Daarin vullen de patiënten meerdere keren per dag verschillende meetwaardes in. Dat zijn onder andere de saturatie, temperatuur en algemene gesteldheid. Een speciaal thuismonitoringsteam van Meander houdt de meetgegevens van de betreffende patiënten continu in de gaten. Wanneer daar aanleiding toe is kunnen zij direct ingrijpen. Vanuit het ziekenhuis wordt sowieso regelmatig telefonisch contact opgenomen. Het thuismonitoringsteam bestaat uit triagisten, verpleegkundigen, arts-assistenten en longartsen.

Iedereen tevreden

De ervaringen met het Covid Thuis programma zijn in de elf maanden dat het nu in gebruik is al enkele keren geëvalueerd. Daaruit blijkt dat zowel de patiënten als de zorgverleners er zeer positief over zijn. Patiënten, die het thuisherstel met zuurstof soms spannend vinden, prijzen vooral de goede begeleiding en communicatie vanuit Meander. Daardoor raakten zij snel(ler) vertrouwd met het thuisherstel en de monitoring op afstand. Ook de 24/7 bereikbaarheid van het thauismonotoringsteam wordt als zeer positief ervaren.

Ook de zorgverleners van Meander zijn te spreken over het programma. Thuismonitoring helpt de ligduur van bepaalde patiënten te verkorten en dat heeft weer een positief effect op de werkdruk. Meander onderzoekt nu of de thuismonitoring ook bij andere specialismen ingezet kan worden.