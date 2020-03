Goedkeuring voor ‘5 minuten’ test coronavirus

De toestemming voor deze snelle coronavirus test is verleend onder een zogenoemde noodverordening. Het aantal besmettingen met het coronavirus is in de VS inmiddels hoger dan in welk ander land dan ook. Artsen en ziekenhuizen hebben grote moeite met het vinden en uitvoeren van voldoende tests.

Onlangs werd een app geïntroduceerd die binnen enkele minuten, op basis van een vragenlijst, een indicatie kan geven of iemand al dan niet besmet is met het coronavirus. Daarmee kan eventuele onrust, en onnodig bezoek aan huisarts of ziekenhuis voorkomen worden. Maar een indicatie is natuurlijk niet hetzelfde als de uitslag van een klinische test.

Uitslag coronavirus test in 5 minuten

Met de goedkeuring zal Abbott, zo verklaarde het bedrijf tegenover Reuters, de productie van de test opvoeren naar 50.000 per dag. Tegenover Reuters noemde vice-president R&D John Frels de test een grote sprong vooruit. “De test geeft binnen vijf minuten aan of de persoon besmet is met het coronavirus. Een negatieve uitslag (niet besmet) duurt dertien minuten.”

De test wordt uitgevoerd middels een draagbare unit van amper drie kilo, het zogenoemde ID NOW Molecular Platform. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een wetenschappelijk bewezen zeer nauwkeurige moleculaire technologie.

Vijf miljoen tests per maand

ID NOW is een snel, op instrumenten gebaseerd, isotherm systeem voor de kwalitatieve detectie van infectieziekten. De unieke isothermische nucleïnezuuramplificatietechnologie levert moleculaire resultaten in slechts enkele minuten, waardoor clinici tijdens een patiëntbezoek klinische beslissingen kunnen nemen aan de hand van bewezen testresultaten.

Een week geleden kreeg Abbott ook de goedkeuring voor een nieuwe, geautomatiseerde, laboratoriumtest die in grote volumes geproduceerd en verspreid kan worden onder laboratoria. De fabrikant van deze en de nieuwe draagbare test naar eigen zeggen 5 miljoen exemplaren per maand produceren.