Nederland gaat digitale gezondheidsfase in op HIMSS21Europe

Uit onderzoek van HIMSS bleek dat Nederland, naast de Scandinavische landen, als een rolmodel wordt gezien voor de adoptie en het gebruik van e-health in Europa. Het zal dan ook niemand verbazen dat Nederlandse deskundigen een prominente plaats zullen innemen op de HIMSS21 & Health 2.0 European Health Conference , die dit jaar van 7 tot 9 juni virtueel zal plaatsvinden.

Focus op gegevensstroom

Nu er meer patiëntinformatie en gegevens beschikbaar zijn dan ooit tevoren, spelen geïntegreerde zorgsystemen een cruciale rol in het dagelijkse leven van zorgorganisaties. In de sessie ‘Good Morning From The Netherlands’ zal een aantal sprekers strategieën onderzoeken om een gezonde gegevensstroom te bevorderen, best practices delen en casestudy’s uit de praktijk nader toelichten.

De experts zullen bespreken hoe ervoor kan worden gezorgd dat gegevens die zijn verzameld voor de individuele behandeling van patiënten, het beheer van de volksgezondheid, de beoordeling en monitoring van de resultaten van gezondheidsstelsels en wetenschappelijk onderzoek, efficiënt en transparant worden gebruikt.

De volgende digitale gezondheidsexperts uit Nederland zullen hieraan bijdragen:

Constantijn van Oranje, Convoy, Techleap.nl.

Aarnoud Overkamp, voorzitter, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

Dr. Xander Verbeek, hoofd onderzoek & ontwikkeling, IKNL.

Paul Hillman, CIO, Maastricht UMC+.

Marieke de Sain, klinisch informaticus, Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie.

Dr. Bart Pinxteren, huisarts Huisartsen Oog in AI.

Dr. Egge van der Poel, freelance datawetenschapper, EggeWel.

Nationale digitale gezondheidsstrategie

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) speelt een belangrijke rol tijdens het HIMSS-evenement. Herko Coomans, coördinator digitaal gezondheidsbeleid, zal bijdragen aan een discussie over datalakes en secundair gebruik, waarin strategieën worden verkend om de uitwisseling van gezondheidsinformatie in Europa vlotter te laten verlopen en een publiek-private samenwerking op het gebied van gegevens mogelijk te maken. Coomans was betrokken bij het opzetten van de Nationale Gezondheidsvoorlichtingsraad in 2013-2017, die de koers zette voor patiënttoegang, interoperabiliteit en uitwisseling van gezondheidsinformatie in Nederland.

Deskundigen van VWS zullen ook deelnemen aan een forum dat zich richt op nationale digitale gezondheidsstrategieën. Ulco de Boer, seniorbeleidsadviseur gegevensuitwisseling en Jan Eric Slot, specialist-adviseur van de nationale programma’s over resultaatmetingen voor gedeelde besluitvorming, bespreken de rol van grootschalige evaluatieprogramma’s bij het bevorderen van digitale adoptie en het ondersteunen van de ontwikkeling van meer robuuste digitale agenda’s.

NL-zorgleiders brengen expertise aan tafel

De Nederlandse healthtech-gigant Royal Philips is een van de spelers uit de sector die dit jaar aan het evenement deelnemen. De chief innovation & strategy officer van het bedrijf, Dr. Shez Partovi, zal zijn klinische, ondernemers- en cloud-expertise inbrengen in een discussie over het verbreden van het perspectief op digitale volwassenheid.

Ondertussen zal Dr Deborah Maufi, chief medical officer bij de Nederlandse startup Babymoon Care, het belangrijke onderwerp van ongelijkheid op gezondheidsgebied, ook buiten COVID-19, behandelen en deelnemen aan een sessie over de rol van gegevens en technologie bij het opbouwen van rechtvaardigere gezondheidssystemen.

Maufi zal haar expertise bieden vanuit haar uitgebreide ervaring met preventieve, interventionele en digitale gezondheidsprojecten voor een betere gezondheid van moeders en pasgeborenen, evenals met seksuele en reproductieve gezondheid in Afrika en Europa.

Ze maakt ook deel uit van een team dat deelneemt aan de halve finales van de Global Maternal Health Tech Challenge, een initiatief in samenwerking met Accelerate Health, om oplossingen te crowdsourcen om het leven van moeders over de hele wereld te redden.

Dr. Franka Cadée, voorzitster van de International Confederation of Midwives (ICM), zal ook het onderwerp van de gezondheid van de moeder aansnijden. Zij zal inzichten uit haar antropologische en verloskundige expertise inbrengen in de keynote over de combinatie van digitale zorg en meelevende zorg. Als een groot voorstander van een op mensenrechten gebaseerde benadering van de gezondheidszorg, zal Cadée het hebben over hoe de menselijke band tussen artsen en patiënten behouden kan blijven, ondanks de uitdagingen van nieuwe en soms ontwrichtende ontwikkelingen.

Verder betreedt dr. Ronald Petru, CMIO en pediatrisch intensivist bij het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nederland, het virtuele podium om de best practices voor digitale transformatie in ziekenhuizen te bespreken. Vanuit zijn specifieke interesse in het evenwicht tussen patiëntveiligheid en privacy, zal Petru waardevolle inzichten verschaffen in de uitdagingen van het bevorderen van de digitale adoptie in ziekenhuizen.

Met meer dan 120 internationale sprekers en 60 lezingen en discussiegroepen biedt HIMSS21 Europe een kans om meer te weten te komen over de digitalisering van Europese gezondheidssystemen.

Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden. Het evenement is gratis toegankelijk voor medewerkers van gezondheids- en onderzoeksinstellingen.