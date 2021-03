Gommers: ‘Vertaal data naar betrouwbare adviezen, voorspellingen’

“We moeten de verschillende werelden van zorgprofessionals en ICT-ers snel dichter bij elkaar brengen, zodat zij samen de vertaalslag kunnen maken van data naar adviserende en voorspellende systemen”, vindt Gommers. In de coverstory van ICT&health 2 deelt deze communicator pur sang zijn visie op digitale innovatie in de IC-zorg èn een effectieve samenwerking met politiek en maatschappelijke partners in de strijd tegen COVID-19.

Cultuurverandering doormaken

“We hebben veel meer medische professionals nodig die geïnteresseerd zijn in ICT en hun wensen goed aan IT’ers kunnen uitleggen”, vindt Gommers. “Artsen zitten vaak in hun eigen wereld en zijn geneigd kennis bij zich te houden. Om die te delen en tot oplossingen te komen die hen goed ondersteunen, moeten ze een cultuurverandering door.”

Die effectieve ondersteuning ziet de intensivist vooral in systemen die leiden tot een betere benutting van de IC-capaciteit en in oplossingen die ervoor zorgen dat zorgprofessionals hun werk gemakkelijker kunnen doen. “Dat creëert rust en daar zie ik ongelooflijke winst in. Want rust leidt tot minder stress en dat zorgt ervoor dat mensen het langer volhouden en ze meer tijd hebben voor persoonlijke aandacht aan de patiënt. Dat hebben we ook geleerd van COVID-19, hoe belangrijk het is om echt tijd te hebben voor het menselijke aspect van ons vak.”

Gommers: helder, open communiceren

Ook vindt Gommers helder en open communiceren enorm belangrijk. Niet alleen om IC-zorgprofessionals en IT’ers op dezelfde golflengte te krijgen, maar ook in de omgang met de coronacrisis. “Er wordt in mijn ogen veel te veel achter de schermen gepraat over de problemen en eventuele oplossingen voor COVID-19.”

Hoe de arts in hart en nieren vindt dat dit beter kan en op welke manier technologie de IC-zorg menselijker maakt, vertelt hij in editie 2 van ICT&health magazine, die vanaf 15 april verschijnt.

