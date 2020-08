Google Cloud investeert 100 miljoen in e-health platform

Als onderdeel van de overeenkomst zal Amwell haar videodiensten in de Google Cloud onderbrengen. Daarnaast gaat Amwell via Google’ G-Suite werken aan nieuwe AI (kunstmatige intelligentie) oplossingen en machine-learning technologieën. Daarmee willen Google en Amwell ervoor zorgen dat patiënten en zorgverleners veilig gebruik kunnen maken van gezondheidsgegevens en -diensten die in de cloud gehost en opgeslagen worden.

E-health in de Google Cloud

“Deze samenwerking cruciaal voor de zorgsector en heeft het potentieel om e-health drastisch te transformeren door het gebruik van moderne cloud technologieën. We zijn blij dat we samen kan baanbrekende e-health toepassingen bieden aan zorgverleners, patiënten en zorgverzekeraars over de hele wereld”, aldus Thomas Kurian, CEO van Google Cloud.

Aashima Gupta, Global Director of Healthcare Strategy and Solutions van Google Cloud, schetst een beeld dat volgens hem niet al te ver in de toekomst zal liggen. “Uw bezoek aan de een zorgverlener begint straks met een persoonlijke begroeting en relevante informatie in een digitale wachtkamer. Die medewerker is een slimme chatbot die direct beschikbaar is om u, in uw eigen taal, te helpen. Naast de standaard vragen is hij ook in staat door te vragen naar symptomen. Die informatie geeft hij direct door aan de arts voordat zij en u de virtuele behandelruimte betreden waar de arts u, ondersteund door AI-toepassingen voor vertaling of nadere uitleg, u zal onderzoeken.”

2,2 miljoen e-consults

Amwell is een van de grootste providers op het gebied van videotechnologie voor e-consults. In de VS werden in april meer dan de helft van de eerste bezoeken aan een huisarts digitaal, middels beeldbellen of telefonisch, afgehandeld. Het gemiddelde bezoek en het aantal actieve zorgverleners op het platform van Amwell groeide in het tweede kwartaal van dit jaar met respectievelijk meer dan 300 en 400 procent. In totaal werden 2,2 miljoen e-consults via het platform afgehandeld. Google koopt voor 100 miljoen dollar aan Class C – standaard – aandelen van Amwell, tegen dezelfde prijs die tijdens de IPO gehanteerd werd.

Begin dit jaar moest Google Cloud voor wat betreft haar e-health ambities nog een flinke tegenslag incasseren. Epic, een van de grootste leveranciers van EPD’s, nam toen het besluit om Google Cloud in de ban te doen ten faveure van Amazon Web Services.