Google Cloud niet populair bij ziekenhuizen

De zorgen over mogelijk oneigenlijk gebruik van medische gegevens door Google Cloud dateren al van meer dan een jaar geleden. Die discussie werd aangewakkerd toen Medical Research Data Management besloot medische data voor analytische doeleinden bij een Nederlands datacentrum van Google Cloud onder te brengen. Daarop besloot toenmalig minister van Medische Zorg & Sport Bruno Bruins dat de Autoriteit Persoonsgegevens moest gaan onderzoeken of de veiligheid en privacy van medische data in de cloudservices van Google afdoende gewaarborgd zijn.

Privacy zorgen Google Cloud

Google Cloud benadrukt al vanaf de eerste dag dat deze discussie ontstond dat het bedrijf zelf de data nooit zal gebruiken en, als de klant dat wil, garandeert dat het bedrijf technisch en fysiek er zelf niet eens bij kunnen. Ziekenhuizen die medische (onderzoeks)data in de Google Cloud onderbrengen kunnen profiteren van kunstmatige intelligentie (AI) services. Bijvoorbeeld voor het analyseren en maken van MRI-scans, röntgenfoto’s en andere onderzoeksdata. In de praktijk heeft AI haar meerwaarde bij het opsporen van tumoren en andere medische afwijkingen al meerdere keren bewezen. Hoe meer data beschikbaar beschikbaar is, des te nauwkeuriger worden de analyses.

Tegenover BNR zegt Rokesh Jankie van Google Cloud dat de angst dat het bedrijf de medische data gaat gebruiken voor andere doeleinden ongegrond is. “Zie het als het huren van een huis. Jij krijgt een sleutel en binnen bepaal jij wat er gebeurt. Dat is hier ook zo.”

Ziekenhuizen argwanend

Toch staan veel ziekenhuizen nog argwanend tegenover het gebruik van de Google Cloud. Die argwaan is op zich goed te begrijpen. Moederbedrijf Google staat er immers om bekend dat het bedrijf op alle mogelijke manieren, zolang dat wettelijk toegestaan is, data van consumenten gebruikt om op de persoon afgestemde diensten en advertenties te kunnen serveren.

Hoewel de cloudservices van Google volgens Rokesh Jankie helemaal los staat van Google en een compleet ander businessmodel heeft, zijn de zorgen van ziekenhuizen, politiek en privacy waakhonden wel begrijpelijk.

Tegenslagen voor Google

Daarbij komt dat Google Cloud het afgelopen jaar, als het gaat om het binnenhalen en houden van medische data, enkele tegenslagen heeft moeten verwerken. Tegenslagen die gerelateerd waren aan zorgen over de waarborging van de privacy van medische data.

Begin dit jaar besloot Epic Systems, een van de grootste leveranciers van EPD’s, om de cloudservices van Google ‘in de ban te doen’, ten faveure van de cloud services van Amazon en Microsoft, zal die zorgen alleen maar hebben doen toenemen. Enkele maanden eerder slaagde de cloudservices van Google er niet in een deal te sluiten met EPD leverancier Cerner. De reden daarvoor was dat Google geen duidelijkheid antwoord gaf op vragen over hoe de gegevens van Cerner zouden worden gebruikt. Dat werkte argwaan en dus koos Cerner voor AWS.

Onlangs werd bekend dat Google Cloud 100 miljoen dollar investeert in e-health provider Amwell. De twee partijen willen zorgverleners, patiënten en zorgverzekeraars voorzien van technologie die nodig is voor hoogwaardige een voordeligere virtuele zorg. Daarnaast gaat Amwell via Google’ G-Suite werken aan nieuwe AI (kunstmatige intelligentie) oplossingen en machine-learning technologieën. Daarmee willen Google en Amwell ervoor zorgen dat patiënten en zorgverleners veilig gebruik kunnen maken van gezondheidsgegevens en -diensten die in de cloud gehost en opgeslagen worden.