‘Google gebruikt medische data zonder toestemming’

De Britse rechtszaak tegen Google en Deepmind werd aangespannen nadat de lokale privacy waakhond oordeelde dat de overeenkomst voor het delen van medische data tussen de Royal Free NHS Trust en Google (Deepmind) onwettig was. De privacy waakhond besloot echter niet over te gaan tot het opleggen van een boete omdat, zo verklaarde men, de sector kampt met een gebrek aan begeleiding.

Al in 2017 waren er berichten dat er Google en Deepmind in het VK niet over de juiste juridische toestemmingen beschikten voor het gebruik van de data uit de medische dossiers van 1,6 miljoen patiënten die door de Royal Free NHS Trust aan het bedrijf ter beschikking gesteld waren.

Rechtszaak tegen Google

Nu heeft Andrew Prismall dus het initiatief genomen voor de rechtszaak, die aanhangig gemaakt is bij het Britse High Court. Daarin claimt hij dat Google en Deepmind een aanzienlijk aantal vertrouwelijke medische dossiers hebben verkregen en gebruikt zonder medeweten of toestemming van de patiënt.

“Ik hoop dat deze zaak tot een eerlijk resultaat en afsluiting kan leiden voor de vele patiënten van wie de vertrouwelijke dossiers – zonder medeweten van de patiënten – zijn verkregen en gebruikt door deze grote technologiebedrijven”, aldus Prismall.

Medische data en toekomstbestendige zorg

Het is een onderwerp dat al enkele jaren speelt: het delen en gebruiken van vertrouwelijke gezondheidsgegevens, medische data, uit (digitale) medische dossiers. Waardevolle data als het gaat om het verbeteren van diagnostiek, behandelingen en monitoring van ziekten. Maar, ook een onderwerp waar ethiek rondom het gebruik van deze data door personen en bedrijven die niet persé gebonden zijn aan de strenge regels die binnen de gezondheidszorg gelden. Waarom? Omdat bedrijven als Google, Apple en andere tech-giganten zich steeds nadrukkelijker willen profileren in de grote en lucratieve ruif die de gezondheidszorg is.

Natuurlijk, voor de (toekomst van de) gezondheidszorg kunnen deze ontwikkelingen van grote waarde zijn. Het bewijs daarvoor is al op meerdere vlakken geleverd. Toch is het ook van uitermate groot belang dat er een vinger aan de pols gehouden wordt waar het gaat om de privacy van patiënten en waar en met wie hun data gedeeld wordt. Zomaar, zoals in het VK gebeurd lijkt te zijn, even de data van 1,6 miljoen patiënten aan Google ter beschikking stellen zodat een dochteronderneming een nieuwe gezondheid-app kan testen, zonder dat de patiënten daarvan op de hoogte gesteld worden of hun toestemming te vragen, is uiteraard niet de manier.