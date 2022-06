GPS-horloge geeft gehandicapten meer autonomie

Het personeelstekort in de zorg treft helaas ook de gehandicaptenzorg. Oplossingen moeten onder meer komen van arbeidsbesparende technologie, zonder dat de kwaliteit van de zorg in de knel komt. Voorbeelden van dat soort technologie zijn onder meer domotica, monitoring op afstand, robots, apps, sensoren en tal van andere innovatieve opties. Een goed voorbeeld hoe technologie kan helpen bij de zorg voor mensen met een beperking is een slim gps-horloge dat sinds kort door het innovatieteam van s’ Heeren Loo wordt ingezet. Zo kunnen bijvoorbeeld mensen met een licht verstandelijke beperking weer zelfstandig op pad.

Innovaties geven hoop

Sanne Polak, coördinator innovatie bij ’s Heeren Loo en voormalig begeleider van Willemina, kwam op het idee voor het GPS-horloge. “Door mijn huidige werk bij innovatie heb ik nog meer drive gekregen om dingen beter te maken. Om van onmogelijkheden mogelijkheden te maken. Ik heb zelf een dochter met een beperking en op een gegeven moment ging haar fysieke gezondheid achteruit. We hadden met allerlei interventies deze achteruitgang al geprobeerd te stoppen zonder resultaat. Toen er een nieuw apparaat op de markt kwam, gaf dat zoveel hoop. Dat is wat innovaties doen. Ze maken nieuwe dingen mogelijk. Daar doe ik het echt voor.”

Begeleiders zijn er op afstand altijd bij

Waar voorheen altijd een stagiaire Willemina moest begeleiden of een bus moest worden gebeld, kan Willemina, die een lichte verstandelijke beperking heeft, weer zelfstandig naar haar werk fietsen of naar het theater gaan. Het GPS-horloge bracht haar niet alleen meer autonomie maar zeker ook meer zelfvertrouwen. De begeleider kan verschillende locaties op het horloge instellen, die ook wel cirkels genoemd worden. Wanneer de cliënt op het werk aankomt, krijgt de begeleider bijvoorbeeld een seintje dat ze is gearriveerd. Met de tracker kunnen de begeleiders er, ook op afstand, altijd voor Willemina zijn.

GPS-horloge: hoe vrij is dat?

GPS-trackers gebruiken in de zorg blijven wel een discussiepunt. Sommigen zien het als vrijheidsbeperking omdat iemand als hij gevolgd kan worden niet meer écht vrij zou zijn. Maar in sommige situaties, zoals bij Willemina, geeft zo’n horloge juist meer vrijheid. Ze kan meer alleen en dat is heel fijn voor haar. Maar het mes snijdt aan twee kanten, want voor begeleiders is het ook heel praktisch. Een begeleider kan bijvoorbeeld niet zo makkelijk met iemand mee gaan naar buiten omdat er vaak nog zeven andere mensen zijn waar voor moet worden gezorgd. Tevens kan de tracker op tal van manieren kostenbesparend werken. De stagiaire die meefietste kan bijvoorbeeld elders worden ingezet en het scheelt tijd als weggelopen of verdwaalde mensen moeten worden gezocht.

Technologie in gehandicaptenzorg & facts

In de zorg zijn grote personeelstekorten en die treffen niet alleen ziekenhuizen en zorgcentra maar ook de zorg voor mensen met een beperking. Voor de gehandicaptenzorg is het een enorme uitdaging om de juist medewerkers te vinden. ´Als alles blijft zoals het is, kan naar verwachting niet iedereen meer de zorg krijgen die nodig is´, aldus Boris van der Ham, bestuursvoorzitter van de VGN.

Een belangrijke oplossing voor de problemen in de zorg kan arbeidsbesparende technologie zijn staat te lezen in een onlangs afgesloten akkoord tussen van VGN en ZN. Het doel van dit akkoord is om samen een transitie te maken naar een duurzame, toekomstbestendige en betaalbare gehandicaptenzorg.

Niet alleen bij ’s Heeren Loo zijn ze hier gemotiveerd mee bezig, technologie is bij alle zorgorganisatie een hot item. Een mooi voorbeeld vinden we ook bij Zorgorganisatie InteraktContour die in haar het aanbod voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel steeds meer gebruik van technologie maakt. Dit jaar werd hier voor het eerst organisatiebreed op ingezet met een speciaal technologieprogramma. Technologie in de zorg is volgens deze organsiatie geen keuze maar een noodzaak. Terwijl cliënten dankzij technologie zelf douchen, lampen aandoen, gordijnen dichtdoen en stofzuigen, houden zorgmedewerkers tijd over om andere cliënten te helpen. De technologie zorgt dus voor arbeidsbesparing én maakt volgens betrokkenen het werken in de zorg leuker en prettiger.