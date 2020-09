Gratis online training voor VVT-vrijwilligers.

Tijdens de coronacrisis hebben zich duizenden nieuwe vrijwilligers gemeld om zorgorganisaties te ondersteunen. Bestaande vrijwiligers bleken bovendien bereid zich vaker en onder moeilijkere omstandigheden in te zetten. Het aanbieden van een gratis online training via de Nationale Zorgklas is, zeker voor de nieuwe vrijwilligers, een belangrijke ontwikkeling.

Online training

Vrijwilligers kunnen via de Nationale een online training volgen voor het vergaren van kennis over relevante thema’s in en rondom de zorg. Denk aan onderwerpen als COVID-19, basiszorg, hospitality en het omgaan met zorgvragers.

De online training bestaat, afhankelijk van de behoefte, uit vier tot zeven modules. Deelnemers kunnen daarbinnen samen met de vakdocenten ingaan op reële werksituaties. Het doel van de training is het beter inzetbaar maken van vrijwilligers. Na afloop van de training ontvangen zij een certificaat van de Nationale Zorgklas.

Eerder dit jaar werd op de Nationale Zorgklas in korte tijd al een digitaal opleidingsplatform voor de zorg opgetuigd. Daar worden op een laagdrempelige manier spoedcursussen, trainingsprogramma’s en coaching aangeboden. Hiermee moest het snel opleiden van inzetbaar zorgpersoneel in deze crisistijd mogelijk worden.

SectorplanPlus subsidie

De training via de Nationale Zorgklas is subsidiabel via SectorplanPlus. De hoogte van de subsidie, voor bestaande aanvragen, bedraagt tussen de 50 en 70 procent van de scholingskosten, afhankelijke van de werkelijke kosten en de prestatie eenheden. Voor nieuwe aanvragen is een subsidie per deelnemer beschikbaar. Voor vrijwilligers, die geen loon ontvangen en ingezet worden in het kader van de coronacrisis, is dat 400 euro.

Onder activiteit-X (extra inzet Covid-19) zijn kortdurende trainingen opgenomen om ook vrijwilligers op te leiden die instromen in de nieuwe werkrealiteit. Onlangs is deze regeling tot nader te bepalen tijd verlengd. In het memo vindt u meer informatie. De training is zowel voor nieuwe als bestaande vrijwilligers geschikt.