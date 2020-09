Groeiende groep leveranciers biedt veilige mail in zorg

Vijf leveranciers van oplossingen voor veilige mail in de zorg zijn inmiddels NTA 751-gecertificeerd. Het gaat om Cryptshare, Enovation, SecuMailer, SmartLockr en ZIVVER. Zij hebben onlangs het NTA 7516 certificaat in ontvangst mogen nemen. Hiermee zijn volgens het Informatieberaad Zorg nieuwe stappen gezet richting het veilig, direct en makkelijk uitwisselen van medische gegevens via de mail.