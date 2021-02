GroeiGids app ondersteunt en informeert

Doel van de GroeiGids en bijbehorende app is het ondersteunen van (aanstaande) ouders zodat zij hun kinderen veilig en gezond kunnen laten opgroeien. Daarvoor biedt het programma preventieve informatie en voorlichting via haar website, middels papieren gidsen, de GroeiGids app en de ouderchat. Zo worden professionals uit de Geboortezorg en JGZ ondersteund bij de uitvoering van zorg met een focus op hun voorlichtende taak.

GroeiGids app

De GroeiGids app is speciaal ontwikkeld voor ouders die zelf de ontwikkeling van hun zwangerschap en kind bijhouden. Ouders kunnen in de app diverse gezondheidsgegevens vastleggen, eventueel aangevuld met foto’s en video’s. Denk aan gegevens over groei, ontwikkelingsmijlpalen, ziekte, vaccinaties en gebit of andere bijzondere gebeurtenissen.

De GroeiGids app is daarnaast voorzien van gevalideerde informatie over gezond opgroeien en opvoeden. De informatie over opvoeden is samengesteld in samenwerking met Opvoedinformatie Nederland. Ouders kunnen in de app zelf informatie opzoeken of via de zogenoemde push-berichtenservice van de app automatisch ontvangen. De berichtenservice biedt ouders preventieve informatie op maat, passend bij de zwangerschapsduur en daarna, de verschillende leeftijdsfases van het kind.

De GroeiGids app heeft een ondersteunende taak voor professionals binnen de JGZ en geboortezorg bij het geven van anticiperende preventieve voorlichting aan ouders. Ouders die de app gebruiken in een het werkgebied van een deelnemende JGZ- en GGD-organisatie kunnen via de app ook rechtstreeks, via een chatfunctie, in contact komen met de jeugdgezondheidszorg.

Toenemende behoefte aan digitale zorg

Met de GroeiGids app worden ouders betrokken bij de groei en ontwikkeling van hun kind. De e-health tool past bij de flexibilisering van de JGZ en de toenemende behoefte aan digitale zorg. Onderzoek heeft aangetoond dat ouders graag geïnformeerd worden via de GroeiGids app van de JGZ.

Daarvoor is het van belang dat alle JGZ-professionals op de hoogte zijn van wat ouders van de app kunnen verwachten. Op de website van groeigids is meer informatie over de app te vinden. De GroeiGids app is gratis te downloaden in de Google Play Store en Apple App Store.

Het leveren van gepersonaliseerde, digitale, jeugdzorg is ook terug te zien is in de ontwikkeling van de iamYu-app. Deze app zorgt ervoor dat binnen de jeugdzorg een behandeling op basis van een gepersonaliseerd beeld gestart wordt. Daarnaast biedt de app de mogelijkheid om de behandeling heel frequent te monitoren. De vragen daarvoor worden door de jongere, samen met de behandelaar, opgesteld.