Grootste livegang tot nu toe voor MedMij

MedMij is in november van start gegaan met de grootste gecontroleerde livegang (GLG) voor gegevensuitwisseling tot nu toe. Een geselecteerde groep patiënten en cliënten van vijf zorgaanbieders (GGZ, huisartsen en een laboratorium) in Eindhoven en Nederweert doen sinds 15 november mee. Zij kunnen hun gezondheidsgegevens ophalen in een PGO met het MedMij-label.