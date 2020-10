Grow It! helpt 925 jongeren mentaal door de coronacrisis

De app is een idee van hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie aan het Erasmus MC-Sophia, Manon Hilleger. Voor de ontwikkeling van deze speciaal op jongeren tussen 12 en 25 jaar gerichte ‘serious game-app’ werkte zij onder andere samen met Tilburg University en gemeente Rotterdam.

Hilleger stelt dat van groot belang is dat jongeren al in een vroeg stadium geholpen worden. Vaak blijkt namelijk dat jongeren die een ernstige stemmingsstoornis ontwikkelen, op jonge leeftijd al kampten met milde klachten van angst, somberheid, ontregeling van emoties.

Steun in de rug voor jongeren

De app is bedoeld als een steuntje in de rug voor jongeren die tijdens de coronacrisis thuis zitten. Grow It! deelnemers spelen de game gedurende zes weken via de app. Tijdens die periode worden dagelijks, op vijf willekeurige momenten, gevraagd een korte vragenlijst in te vullen. Daarin staan vragen over hun slaap, beweging, emoties, coping-strategieën, sociaal gedrag, eenzaamheid en stress.

Daarnaast worden ze ook ‘uitgedaagd’ om bepaalde opdrachten uit te voeren; zogenoemde challenges. Denk opdrachten zoals bak of kook iets lekkers voor je buren, vertel je vriendin wat je leuk aan haar vindt of maak een foto van een levende kip. Deze opdrachten helpen de jongeren bij het delen van hun gevoelens en zet hun aan tot het ontplooien van activiteiten.

Al 30.000 ingevulde vragenlijsten

De app is in mei van dit jaar live gegaan. De initiatiefnemers wilden op korte termijn zo’n 1000 deelnemers, die anoniem meedoen, werven. Om de doelgroep aan te sporen de app te installeren en deel te nemen, worden dure oortjes (headsets) weggegeven. Inmiddels hebben in totaal 925 jongeren al 30.000 vragenlijsten ingevuld. Die lijsten worden momenteel geanalyseerd. “Wat het uniek maakt, is dat we niet alleen maar meten. We kijken ook of de game helpt, of de jongeren daadwerkelijk minder last krijgen van stress”, aldus Manon Hillegers.

Het idee voor de app had Hillegers al langer. Daarbij werkte het feit dat ze zelf drie tieners in huis als een katalysator. „Elke dag zie ik ze uren op hun telefoon zitten, Whatsapp, Snapchat en nu Tiktok. Ze dagen elkaar uit om leuke filmpjes te posten. Toen dacht ik: zó bereik ik ze dus. Ik moet een app maken die aansluit bij hun belevingswereld.” Opdrachten met een schriftje, zoals in klassieke cognitieve gedragstherapie, spreken jongeren minder aan, zegt ze in NRC. „Zeker niet als ze nog geen duidelijke klachten hebben. Vragenlijsten invullen vinden ze saai.”