GZ-Plein versterkt mentale fitheid jongeren en volwassenen

Slimme digitale oplossingen, inzet van kunstmatige intelligentie plus de focus op gezondheid en preventie gaat ons zorgsysteem de komende jaren radicaal veranderen. Er ontstaat een zorgecosysteem met meer focus op preventie en digitaal: meer zelfzorg en meer zelfregie, stelt Jolande Tijhuis, bestuursvoorzitter van GGZ-organisatie VIGO.

Lancering GZ-plein

“Zorgorganisaties en zorgprofessionals die zich hier onvoldoende bewust van zijn, krijgen het heel zwaar. Technologie gaat ook zorgen voor meer samenwerking tussen publieke, maatschappelijke en commerciële sectoren zodat er nieuwe, goede zorgproducten ontstaan. Vanuit deze visie heeft VIGO het initiatief genomen voor GZ-Plein en is nu één van de launching partners.”

De coronapandemie heeft grote impact gehad op de mentale gezondheid van jongeren en volwassenen. Een groeiend aantal mensen zoekt een psychiater of psycholoog, de wachtlijsten langer worden en zorgkosten stijgen.

Mentale gezondheid

Om dat tegen te gaan, is GZ-Plein ontwikkeld: een digitaal platform dat laagdrempelig informatie en psycho-educatie biedt voor iedereen die aan de slag wil met zijn mentale gezondheid. De info en de modules op GZ-Plein versterken zelfredzaamheid en mentale veerkracht in de overtuiging dat zo ernstigere psychische klachten voorkomen kunnen worden.

GZ-Plein is ontwikkeld door GZ-Punt, met een focus op preventie. “GZ-Plein heeft als ambitie om het heel gemakkelijk te maken je eigen mentale fitheid te trainen”, vertelt Esmee Valk, directeur van GZ-Punt. “Door goede informatie en psycho-educatie, ondersteund door AI en slimme nudging technieken, hebben mensen zelf de touwtjes in handen en zijn ze in staat hun ondersteuning op- en af te schalen naar eigen wens en mogelijkheden.”

