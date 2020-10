Haaglanden en Franciscus realiseren hybride operatiekamer

Het grote voordeel van een hybride operatiekamer is het feit dat die zo ontwikkeld en uitgerust zijn dat in één ruimte twee ingrepen uitgevoerd worden. Bijvoorbeeld een trauma operatie waarbij zowel botbreuken als inwendige bloedingen behandeld moeten worden.

Met behulp van geavanceerde (3D) beeldtechnieken kan het operatieteam met minimaal invasieve operatietechnieken werken. Een grote incisie is dan niet meer nodig. De chirurg opereert via kleine gaatjes en wordt daarbij ondersteund door röntgentechnologie en 3D software met beelden die op een groot beeldscherm getoond worden. In de hybride OK werken chirurgen, interventie-radiologen, röntgenlaboranten en operatie-assistenten nog nauwer samen.

Twee behandeling, één operatie

“Bij een hybride operatie verhelp je tijdens dezelfde ingreep bijvoorbeeld een vaatvernauwing in de liesslagader en meteen ook een vaatvernauwing ‘erboven’, in de bekkenslagader, met bijvoorbeeld een stent”, zo vertelt vaatchirurg Daniël Eefting van HMC. De hybride OK van het HMC heeft nog een uniek kenmerk. Hij is namelijk geschikt voor neurochirurgie, vaatchirurgie en trauma chirurgie. Dit zijn de speerpunt behandelingen van het ziekenhuis.

“De hybride operatiekamer haalt het maximale uit de hedendaagse medische technologie”, aldus een radioloog van het Franciscus Gasthuis. De komende maanden wordt de realisatie van de hybride OK daar verder afgerond. Begin 2021 worden de eerste patiënten op de operatietafel verwacht. Dan zal de hybride operatiekamer van het Franciscus ook meteen volledig operationeel zijn.

De afgelopen twee jaar namen diverse ziekenhuizen al een vergelijkbare nieuwe operatiekamer in gebruik of hebben plannen daarvoor. Het Máxima MC, Nij Smellinghe en Diakonessenhuis zijn maar enkele voorbeelden.

Minder straling in hybride operatiekamer

Een ander voordeel van de hybride OK is het feit dat patiënten, artsen en assistenten minder blootgesteld worden aan straling. De hoogwaardige röntgenapparatuur en 3D-technologie maken de beeldtechniek zoveel beter dat de röntgenstralen gerichter gebruikt worden.

“In de hybride operatiekamer is de zorg voor de patiënt efficiënter te regelen, waardoor je minder blootstaat aan röntgenstraling. Dit is veiliger voor de patiënt, maar ook voor het operatieteam. Wat wij ‘stralingshygiëne’ noemen wordt geoptimaliseerd in de nieuwe setting”, aldus vaatchirurg Gijs Welten van het Franciscus Gasthuis.