Haags online spreekuur moet zorg startups helpen met innovaties

De online spreekuren op woensdag bieden ondernemers de kans om in contact te komen met experts van de gemeente Den Haag, InnovationQuarter en de Haagse Hogeschool. Tijdens deze online spreekuren krijgen zij de gelegenheid om hun zorgtechnologische innovaties te presenteren en advies te ontvangen. Dit advies omvat onder andere mogelijke samenwerkingen in pilotprojecten, financieringsmogelijkheden, toelating tot start-up programma’s en waardevolle contacten binnen het uitgebreide netwerk van het Haagse sociaal domein.

Kracht van innovaties

“We geloven sterk in de kracht van innovatie om de zorg te verbeteren en efficiënter te maken”, vertelt Charlotte Krom, programmamanager Technologie voor thuis van de gemeente Den Haag. “Met de online spreekuren willen we ondernemers helpen bij het vinden van de juiste ingangen en meedenken over de mogelijkheden.”

Den Haag groeit en vergrijst, en staat voor grote sociale en economische uitdagingen, zo vertelden de Haagse wethouders Saskia Bruines (Economie) en Kavita Parbhudayal (onder meer Wmo en informele zorg) al in ICT&health magazine editie 6, 2022. Tijdens het ICT&health-congres in het Scheveningse Circustheater, vertelden zij onder meer over het belang van samenwerking met (startende) ondernemers om deze ontwikkeling het hoofd te bieden.

Meer zelfredzaamheid

Om de zorg toekomstbestendig te houden, versnelt de gemeente de ontwikkeling en uitvoering van zorginnovaties, onder meer via pilots zoals de iZI woningen. Maar ook in samenwerking met partners zoals InnovationQuarter en de Haagse Hogeschool. Technologie kan een oplossing zijn voor meer zelfredzaamheid in een door personeelskrapte gepijnigde sector. Tegelijk biedt de zorgsector kansen om de lokale economie te verbreden en veerkrachtiger te maken.

Startups zijn van belang voor innovatie, benadrukte Bruines tijdens het congres. “We hebben nieuwe ideeën nodig om technologische en sociale innovatie slimmer in te voeren. Die ideeën komen vaak van startups. Een bekend voorbeeld is de Wolk heupairbag.” Zorg verplaatst zich ook steeds meer naar de thuissituatie. Technologische innovatie is ook daar nodig om de zorg toekomstbestendiger te maken. “We hebben de afgelopen jaren al veel mooie innovaties uit onze iZi toekomstbestendige woningen gehaald.”

Weg gevonden

Veel ondernemers hebben de weg naar de gemeente Den Haag al gevonden. Dit heeft geresulteerd in samenwerkingen met start-ups en bedrijven zoals Cue2Walk, Envision, Hello 24/7, SeniorenTab en de eerdergenoemde Wolk Heupairbag. Den Haag heeft de afgelopen jaren dan ook diverse startup programma’s opgericht om deze jonge organisaties hierin te stimuleren.

Dat is een tweesnijdend zwaard, stelde Bruines in januari. Zorgtechnologie kan helpen om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Maar ook om meer mensen als zorgprofessional aan de slag te krijgen door hen taken uit handen te nemen waar zij wellicht minder goed in zijn. De gemeente ondersteunt en faciliteert hierin.