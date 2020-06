Hackathon moet preventieve, schaalbare e-health opleveren

De hackathon moet helpen om met de inzet van data en technologie gezondheid en zorg van morgen structureel vorm te geven. De coronacrisis heeft de digitalisering in de zorg enorm versneld door zowel e-health toepassingen, maar ook digitale gegevensuitwisseling.

Organisatoren van het event zijn Deloitte, Nationale-Nederlanden, het Ministerie van Volksgezondheid en Sport (VWS), Alles is Gezondheid, Agis Innovatiefonds en Dutch Hacking Health. ICT&health is mediapartner in dit samenwerkingsverband. Met presentaties van innovators Lucien Engelen (Deloitte) en Carla Verschoor (Transformational Studio) gaat de hackathon van start.

Vergroten gezondheid, veerkracht

In totaal hebben zich 140 professionals aangemeld. Zij komen uit de wereld van zorg, welzijn, gezondheid, onderzoek, innovatie, verzekeraars en het bedrijfsleven. De deelnemers gaan in teams aan de slag met de centrale vraag: hoe kunnen wij de gezondheid en veerkracht van de burger, professional en patiënt vergroten?

Onder die vraag hangen 21 specifieke ‘challenges’. Voorbeelden zijn: het (digitaal) bevorderen van leefstijl als startpunt voor een gezonder leven; vernieuwende thuishulp, een online portaal voor vitaal leven; hoe je (met technologie) het werken in de zorg – in een regio – aantrekkelijker kan maken. Hier moeten preventieve en schaalbare oplossingen uit voort komen met als uitgangspunt de behoeften van mens en individu. De oplossingen moeten helpen met het bevorderen van een gezondere buurt, dorp, stad, regio of op landelijk niveau.

15 juni winaars hackathon bekend

Maandag 15 juni moet elk team een videopitch aanleveren met hun oplossing aanleveren. Na een matchmakingsronde met experts en investeerders en publieksstemming, komen op het eind de drie meest kansrijke oplossingen van de hackathon als winnaars uit de bus.

Medeorganisator Dutch Hacking Health is onder meer bekend van de vier hackathons die ook dit voorjaar (27 maart t/m 5 april) in Amersfoort, Amsterdam, Maastricht en Utrecht georganiseerd zouden worden. Voorlopig zijn de fysieke hackathons wegens de coronacrisis naar het najaar doorgeschoven.

Kijk hier voor meer informatie over het event.