HagaZiekenhuis innoveert hartzorg met MRI-ablatie

Omdat de MRI het hartweefsel live en nauwkeurig in beeld brengt, kunnen cardiologen nauwkeuriger werken. De eerste MRI-ablatie behandelingen het speciaal daarvoor ingerichte MRI-ablatiecentrum werden gezamenlijk uitgevoerd door cardioloog dr. Ivo van der Bilt, cardioloog-elektrofysioloog dr. Vincent van Driel en cardioloog-elektrofysioloog dr. Hemanth Ramanna.

MRI-ablatie

De traditionele beeldvormende systemen kunnen na een behandeling niet weergeven of de uitschakeling van beoogde hartgebieden goed gelukt is. Dat komt doordat het te behandelen hartweefsel niet in beeld gebracht kan worden. Dit betekent ook dat een ablatiebehandeling bij dezelfde patiënt vaak meerdere keren herhaald moest worden.

Met deze MRI-ablatie kan het te behandelen hartweefsel dus wel in beeld gebracht worden wel, ook tijdens de behandeling. “Dit is in alle opzichten voor patiënten met hartritmestoornissen en ook voor ziekenhuizen een grote stap voorwaarts”, aldus cardioloog van der Bilt. “Bovendien is de kans op herhaling dankzij de nieuwe MRI-procedure aanzienlijk kleiner”, zo voegt van Driel daar aan toe.

Veilig en kostenbesparend

Bij deze nieuwe behandelmethode staat de MRI is een operatiekamer. Daarmee wordt de veiligheid van zowel patiënten als de betrokken medewerkers gewaarborgd. “Omdat de MRI in een operatiekamer staat, is de veiligheid van de patiënt gewaarborgd. “De behandeling van een hartritmestoornis is technisch mogelijk in een conventionele MRI, maar naar onze mening minder veilig”, aldus van der Bilt. “Juist omdat we gebruik maken van MRI-techniek, worden medewerkers niet blootgesteld aan röntgenstraling”, zegt van Driel.

Het MRI-ablatiecentrum van het HagaZiekenhuis is de eerste in zijn soort in de Benelux. Wereldwijk zijn er een paar centra waar goede resultaten behaald worden. Het feit dat er dankzij de nieuwe MRI-procedure minder herhaalbehandelingen nodig zijn betekent ook een kostenbesparing.

“Samengevat: de kwaliteit van zorg stijgt en de zorgkosten gaan omlaag. Deze succesvolle innovatieve behandeling is dus goed nieuws voor iedereen in het gehele zorgproces”, zegt directeur medische zaken dr. Karel Ronday.