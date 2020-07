Handreiking voor e-health toepassingen COPD-patiënten

De coronapandemie heeft de noodzaak verhoogd om actiever na te denken over e-health toepassingen in de zorg en hoe die kunnen bijdragen de zorg beter, slimmer en prettiger te maken. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het ontlasten van zorgprofessionals, maar ook naar manieren om patiënten vanuit huis optimaal en veilig te kunnen bedienen bij het monitoren en begeleiden van hun aandoening.

De afgelopen maanden zijn ook voor COPD-patiënten al diverse e-health toepassingen uitgerold, of verder opgeschaald, om de zorg en monitoring meer en beter vanuit de thuissituatie te kunnen begeleiden en uitvoeren. Enkele voorbeelden daarvan zijn de verdere opschaling van thuis monitoring van COPD-patiënten in het Tergooi Ziekenhuis en het nieuw opstarten van COPD thuis monitoring in het IJsselland en ETZ.

Drempels e-health toepassingen wegnemen

Toch is er nog te vaak sprake van een gebrek aan overzicht van betrouwbare e-health toepassingen en het beeld dat digitale zorg meer werk oplevert in plaats van dat het zowel de behandelaar als de patiënt ontziet. Dit vormt vaak een drempel om met e-health aan de slag te gaan. De handreiking is gemaakt zodat deze op elk moment in het zorgproces kan worden geraadpleegd. Hij dient als handvat om, bij voorkeur samen met de patiënt, een keuze te maken wat betreft het inzitten van digitale toepassingen en zo eventuele drempels weg te nemen.

De handreiking is opgesteld in opdracht van het Ministerie van VWS door het National eHealth Living Lab (NeLL) in samenwerking met het Franciscus Gasthuis & Vlietland en de Long Alliantie Nederland (LAN). De makers van de handreiking willen de komende periode graag van zorgverleners – verpleegkundigen en specialisten – weten wat zij van de ‘Handreiking Digitale Zorgtoepassingen voor patiëntgericht COPD zorg’ vinden. De complete handreiking is hier te downloaden (pdf).

“Mogelijk mist u iets, roept het vragen bij u op of heeft u suggesties voor optimalisatie van dit document. Laat het ons dan gerust weten zodat we daar in de toekomst mogelijk rekening mee kunnen houden. U kunt ons bereiken via info@nell.eu”, aldus NeLL