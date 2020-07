Hartcoherentietraining zorgt voor meer veerkracht

Ook wanneer de (werk)druk door verloop en uitval van collega’s oploopt, zullen de juiste, transparante, keuzes gemaakt moeten worden. Zorgverleners die beter om kunnen gaan met stress en uitdagende situaties op hun werk, zullen daar beter toe in staat blijven. Bovendien, zo is aangetoond, hebben zij aan het eind van de dag energie over voor hun privé leven. Het ontwikkelen van deze stressbestendigheid, ook wel veerkracht genoemd, vraagt om training en oefening.

Met een hartcoherentietraining werk je aan een blijvende gedragsverandering en ontwikkel je stressbestendigheid en veerkracht. Hierdoor verbetert het vermogen om te focussen, slaap je beter, ben je minder snel moe. Daarnaast is uit diverse studies, waarbij in totaal ruim 11.000 mensen gevolgd werden die de training volgden, ook gebleken dat de training depressiviteit kan verminderen.

Meer veerkracht en stressbestendigheid

Een hartcoherentietraining duurt gemiddeld zes tot negen weken en kan zowel individueel als in groepsverband gevolgd worden. Elke deelnemer krijgt een zogenoemde Inner Balance Trainer. Dat is een Bluetooth apparaatje dat middels een app aan de smartphone van de deelnemer gekoppeld wordt. De Inner Balance Trainer geeft inzicht in de mate van spanning en ontspanning. In combinatie met dagelijkse oefeningen die je gewoon thuis kunt doen, worden via de app technieken en inzicht aangereikt.

Uiteindelijk zal de deelnemer steeds eerder in de gaten krijgen wanneer hij of zij gespannen is. De aangereikte technieken en oefeningen helpen vervolgens om sneller weer te ontspannen. Gedurende het verloop van de training zal deze er ook toe bijdragen dat de deelnemer minder snel zogezegd, in de stress schiet. Wanneer dat stadium bereikt is, dan heeft de hartcoherentietraining zijn doel bereikt. Zorgverleners hebben dan de middelen om energieker door hun dienst te komen en er echt te zijn voor patiënten.

Het meten van de veerkracht door middel van sensoren is niet nieuw. In 2018 ontdekten wetenschappers van Wageningen University & Research en Radboudumc een methode om de veerkracht van mensen en dieren te beoordelen. Met behulp van draagbare sensoren kan worden bepaald in hoeverre mensen herstellen van tegenslagen en of er kans is op een depressie.

Wat is hartcoherentie?

HRV biofeedback apparatuur maakt zichtbaar wat er met je hartslag gebeurt. Niet alleen de hoogte van je hartslag maar ook de tijdspanne tussen elke hartslag. Dit wordt meestal grafisch weergegeven en laat ook daadwerkelijk een patroon zien van je hartritme. Als er een patroon is met mooie gelijkmatige golven wordt dit hartcoherentie genoemd. Dit is een soort optimale staat van het lichaam, een gevoel van flow. Bij dit patroon wordt je batterij weer opgeladen, worden er hormonen aangemaakt waardoor je je lekker gaat voelen en gaan je hersendelen goed samenwerken waardoor je cognitieve vermogen verbetert.

In de hartcoherentietrainingen van HeartMath staan de thema’s lichaamsbewustzijn en emotieregulatie centraal. Door middel van biofeedback op hartritme ervaren de deelnemers hoe ze omgaan met stress en hoe ze zichzelf in een meer optimale toestand kunnen brengen. De technologie geeft direct terugkoppeling over het effect van emoties op het hartritme. De training is zowel online als ook fysiek te volgen.